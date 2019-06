Nikako da osvojite ženu svojih snova? Možda u ovom griješite

Neke tehnike zavođenja najčešće ne pale, a rezultati mogu biti i više nego samo razočaravajući. Ovih devet greški se najčešće navode kao one koje su odbile ženu od mogućeg partnera.

1. KRAJNOSTI U PONAŠANJU

Iako ima raznih tipova žena, u pravilu većina njih ne želi niti sirovinu niti mekušca - već neku sredinu, normalnog dečka. Oni muškarci koji u strahu da ne pogriješe sve uzde i odluke predaju ženi te joj tako otkrivaju svoju nesigurnost, koja nije nimalo privlačna. Ako ona uvijek mora izabrati film, jelo, kafić ili što će se raditi, velike su šanse da ga neće doživjeti kao nekog tko zna što želi.

2. BITI DOBRICA NE ZNAČI DA ĆETE JU OSVOJITI

Muškarci često imaju krivu pretpostavku da žene padaju na izgled, novac ili pak samu ljubaznost. Iako to kod nekih može djelovati, to je najčešće kratkoročno. Jedna od prvih stvari koju će ženu odbiti je njegovo izigravanje dobrice - od općenitih stavova do ponašanja kao da je ona princeza na zrnu graška. To žene ne poistovjećuje s time da je on dobar, već da on nema samopouzdanja, iskustva niti odvažnosti u sebi.

3. NEMOJTE SE HVALITI - TO ODBIJA

Pričanje o sebi u superlativima i samohvala nisu pretjerano privlačni, žene bi radije voljele čuti priče i same donijeti zaključak nego slušati 'svi kažu da sam ja najbolji', 'bio sam najpametniji na faksu', 'mogu dići najviše u benchu'. Ništa što vrijedi ne treba toliko reklamirati, a baš poput muškaraca i žene bi radije neke stvari otkrile i zaključile same.

4. UVIJEK DOSTUPAN

Ako ona ne može izaći jer ima prethodni dogovor, posao ili bilo kakvu drugu obavezu - to je sasvim normalna stvar. Jednako tako, nije normalno da muškarac koji osvaja ženu trči na svaki njezin poziv i otkazuje dogovore, drugim riječima uvijek je dostupan za nju. To na početku odnosa više sliči na očaj i opsesiju, nego na muškarca koji ima izgrađen život, cijeni sebe i zna što hoće.

5. TRČITE PRED RUDU

Koliko god se to činilo dobrom idejom iz romantičnih filmova, pretjerana priznanja sviđanja, pa čak i ljubavi nakon nekoliko sastanaka nisu realni. Čak i ako je to sve samo rezultat hormona ili želje da ju se što prije odvede u krevet, muškarac treba stati na loptu i samo zamisliti suprotnu situaciju - da njemu žena na drugom sastanku izjavljuje ljubav, planira djecu... Najbolje je prvo se dobro upoznati i pustiti da se sve odvija spontano.

6. NE OBRAĆATE POZORNOST NA NJEZINE SIGNALE

Prema urbanim mitovima, svaka žena će biti osvojena ako se muškarac dovoljno dugo trudi. Istina je da je za razvoj kemije i 'ravnopravan' ulazak u odnos važno čitati njezine signale. To znači promatrati koliko se često sama javlja, koliko je zainteresirana za izlazak, inicira dodire ili poglede te odgovarati u približno jednakoj mjeri, a ne trčati pet koraka ispred. I žena, baš poput muškaraca, više cijene nešto za što su se morale potruditi, nego su odmah dobile na dlanu.