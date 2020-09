Baki pozlilo vani, a unuk (11) je odvezao autom i pozvao Hitnu

PJ (11) sjeo je u auto svoje bake i odveo ju kući kako bi primila hitnu medicinsku pomoć nakon što se u šetnji nedaleko od kuće počela osjećati loše. Zbog svoje akcije proglašen je 'junakom'

<p>Učenik iz Amerike koji je vozio baku na hitnu nakon što joj je pozlilo dok su bili vani u šetnji postao je nacionalni junak. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><strong>PJ Brewer-Laye</strong>, koji je ovog tjedna napunio 12 godina, sjeo je u auto i vozio svoju baku do kuće kako bi primila hitnu medicinsku pomoć, nakon što se u šetnji u blizini njihove kuće počela osjećati jako loše. </p><p><strong>Angela</strong> je bila otprilike kilometar udaljena od njihove kuće kada je počela osjećati simptome niskog krvnog tlaka, uključujući drhtavicu i zamućenost vida. </p><p>Kad je PJ, koji je tada imao samo 11 godina, vidio svoju baku kako se muči, uskočio je za volan njezina Mercedesa kako bi je mogao odvesti do kuće i pozvati pomoć.</p><p>- Naslonila sam se na znak stop, a onda sam odjednom pogledala udesno i ugledala svoj automobil, moj Mercedes Benz je išao prema meni - rekla je Angela za 11Alive, prenosi<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8697493/Schoolboy-dubbed-hero-jumping-wheel-drive-grandmother-medical-help.html" target="_blank"> Daily Mail.</a></p><p>U njemu je ugledala svog unuka. Angela je objasnila da je PJ primijetio promjene u njenom ponašanju i brzo krenuo u akciju da pomogne.</p><p>- Primijetio je moje ponašanje i tada je, pretpostavljam, krenuo u akciju - rekla je Angela.</p><p>Angela je pohvalila svog unuka, koji nema vozačku dozvolu i još nije u zakonskoj dobi za upravljanje vozilom. Otkrivajući da često provode vrijeme vani, Angela je rekla kako PJ uvijek vozi karting ili bicikl. </p><p>Baka je bila oduševljena sabranošću svog unuka za vrijeme vožnje. No osim bake, oduševio je i mnoge druge. Objasnila je da je on naučio voziti od njezina supruga koji ga je učio voziti automobil po dvorištu.</p><p>- Nije nigdje zapeo. Oduševljena sam - rekla je Angela.</p><p>PJ je rekao baki da je umjesto ostalih automobila na njihovom prilazu odabrao njezin Mercedes Benz, jer je do ključeva bilo najlakše doći.</p><p>Baka je naknadno snimila video PJ-a kako vozi auto.</p><p>Dvanaestogodišnjaka koji je nedavno proslavio rođendan prozvali su 'herojem' nakon što se vijest o njegovom brzom razmišljanju proširila, a korisnici društvenih mreža su ga pohvalili.</p><p>Jedna je osoba napisala: 'PJ je pametan i zreo dječak.. Dobar posao čovječe, sjajan si!'</p>