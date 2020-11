Bakini savjeti za ljepotu: Prije spavanja dobro operi lice i uvijek nađi vremena za sebe

Ključni rituali za dugotrajnu mladolikost kože te održavanje njezina najboljeg stanja su zapravo vrlo jednostavni, od večernjeg čišćenja lica do formule koja će nahraniti našu kožu

<p>Iako su geni bitni za kvalitetu i teksturu naše kože, činjenica da je možemo 'uništiti' nebrigom i krivim formulama ili čak pretjerivanjem s istima. Zato su neki od rituala važniji od drugih, a važno je držati ih se svakodnevno.</p><p>- Ma koliko god bili umorni, operite svoje lice navečer. S time bi trebalo krenuti već u mladim danima, čak i ako se ne šminkate - savjetovala je 86-godišnja baka svoju unuku, beauty urednicu Caitie Schlisserman za <a href="https://www.whowhatwear.co.uk/the-best-ageless-beauty-tips/slide3">whowhatwear</a>. Nedovoljno čišćenje lica, smatra, može najviše ubrzati starenje kože.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije</strong></p><p>Uložite u dobre kreme, kvalitetna njega jedna je od osnova lijepe, mladenačke kože. Naravno da će se bore kad tad pojaviti, no dobre kreme, hidratantne, a i masnije u pravom trenutku, održat će kožu elastičnom i mekom.</p><p>U dvadesetima će ulogu odraditi gotovo svaka krema, no s godinama treba prijeći na nešto inovativniju njegu te sastojke poput retinola i ceramida.</p><p>Nađite vremena za sebe. Da se njegujete i brinete o sebi, pred kraj svakog dana. Nekada su to bile dugotrajne kupke, no danas je ultra briga o sebi maska koja na licu ostaje desetak minuta.</p><p>Što se tiče šminke, otkrijte vlastiti stil i držite se toga. Neka bude jednostavan, nosiv, karakterističan za vas. Bit će vam jednostavnije svaki dan rekreirati ga, s pokojom promjenom u boji ruža ili sjenila. Make-up je dio vašeg stila, neka bude definiran. </p>