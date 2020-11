Prelazak na zimsku njegu lica: Potrebne su nam jače kreme

Lagane kreme i blaga njega nisu adekvatni za zimske uvjete, stoga u svakodnevnu kozmetičku rutinu valja unijeti jače formule, jer glavno pravilo njege kože tijekom zime je održavanje kože hidratiziranom

<p>Kako temperature padaju, tako suhi zrak, hladni vjetrovi i stalna izloženost grijanju izvlače vlagu i ulja iz kože, neophodne za zdravu zaštitnu funkciju. Posljedica mogu biti osjetljivost kože, crvenilo i iritacija.</p><p>- Pogledajte kako se vaša koža mijenja i proizvode prilagodite ili isključite u skladu s tim. Predlažem nježne čistače i bogatije kreme - predlaže liječnica Doris Day iz New Yorka.</p><p>Za čišćenje lica izaberite balzam, ulje ili kremu, kako biste koži već na početku rituala njege osigurali potrebnu mekoću. Zaobiđite pjenaste čistače, oni nisu namijenjeni zimskom čišćenju lica.</p><p>- Iako su zabavni i ugodni, čistači na bazi pjene ili salicilne kiseline sadrže sulfate koji jako isušuju. Umjesto toga bolji su balzami, kreme za čišćenje lica i ulja koja hrane kožu lica – savjetuje Joshua Zeichner, dermatolog iz New Yorka, za <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/winter-coming-transition-skincare-routine-140454753.html">Yahoo</a>.</p><p>Ako vas muče akne ili prištići, liječnici predlažu posebnu njegu, namijenjenu problematičnoj koži.</p><p>Ističu važnost pH vrijednosti, jer velika odstupanja mogu narušiti zaštitnu funkciju kože. Što se tiče pilinga, ne pretjerujte, jer previše ribanja kože lica može skinuti onaj sloj lipida koji inače štiti dublje slojeve od isušivanja.</p><p>- Živimo u društvu prekomjernog pilinga, što može dovesti do raznih iritacija. Dovoljno je jednom, najviše dva puta tjedno – savjetuje Zeichner.</p><p>Komentirali su i tuširanje, stručnjaci napominju da bi ono trebalo biti kraće.</p><p>- Kratko se tuširajte, ne pretjerano vrućom vodom, ne više od jednom dnevno. Odmah nakon tuširanja, dok je vaša koža vlažna, nanesite bogatu hidratantnu kremu, kako biste osigurali hidrataciju. Možda će trebati više slojeva, za razliku od toplijih mjeseci – savjetuje dermatologica.</p><p>Ako primijetite da vam se koža ljušti više nego inače, isprobajte suho četkanje, ritual trljanja kože četkom laganim kružnim pokretima. Mehaničko djelovanje može učiniti čuda za piling suhe zimske kože i poticanje limfne drenaže.</p>