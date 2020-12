Balenciaga predlaže kapute za novo doba inspirirane vitezima

Nove kreacije koje potpisuje kreativni direktor Demna Gvasalia izgledaju poput viteških oklopa koji su se našli u modernom vremenu te ih cure kombiniraju s velikim mekanim kaputima

<p>Balenciaga predstavlja novu kolekciju za jesen 2021. godine u obliku igre 'Afterworld: The age of tomorrow', a u stilskom fokusu su velike jakne, srebrne teksture i metalni oklopi.</p><p>Viteške cure nose metalne čizme, ili barem one metalik teksture te ih kombiniraju s velikim kaputima koji također daju zaštitnički dojam.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kreativan život Karla Lagerfelda</strong></p><p>Od modnih dodataka, tu je legendarna Motorcycle statement torba, koja dolazi u novom, pročišćenom izdanju.</p><p>U kolekciji su i naočale raznih boja koje podsjećaju na povećane oči bube te veste koje djeluju kao da su spaljene.</p><p>Novi modni Balenciaga oklop uključuje velike veste i tunike jarkih boja, kao i štikle u boji sladoleda.</p><p>Traper je razrezan, a ispod proviruje moćni vojnički uzorak, dok su torbice napravljene od inovativnog tekstila nalik na neopren.</p>