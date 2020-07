Bambus: Građevinski materijal budućnosti i njegove prednosti

Izgradnja je relativno jednostavna te zahtijeva vrlo malo opreme. Čak i skele se mogu izraditi od bambusa. Tu su i druge prednosti. U mnogim dijelovima svijeta bambus je lako dostupan

<p>Bambus je prirodni građevinski materijal. Ima ga u izobilju, a biljka može narasti više od metra po danu. Kada se obere obnavlja se bez ponovnog uzgoja. Dva do tri puta je jači od čelika, no do sada se malo istraživalo o neiskorištenom potencijalu ove biljke. </p><p>Penda, arhitektonska tvrtka sa sjedištem u Pekingu i Beču već nekoliko godina usavršava svoje nacrte za modularnu strukturu od bambusa. Tvrtka osnovana 2013. godine otkrila je svoje svoje planove za korištenje bambusa u projektu One with Birds. Zamišljene su kuće od bambusa. Radi se o šatorima i kulama čiji je dizajn inspiriran nastambama Indijanaca. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:Lijekovi budućnosti</p><p>Izgradnja je relativno jednostavna te zahtijeva vrlo malo opreme. Čak i skele se mogu izraditi od bambusa. Tu su i druge prednosti. U mnogim dijelovima svijeta bambus je lako dostupan te u usporedbi s drugim građevinskim materijalima nije skup.</p><p>Prilikom rasta, biljka oslobađa gotovo 35 posto više kisika i apsorbira gotovo 35 posto više ugljičnog dioksida od većine drugih stabala. Može se upotrebljavati više puta, a bambusove strukture se također mogu lako implementirati kao skloništa za katastrofe u mnogim regijama svijeta.</p><p>Tvrtka Penda zamišlja grad od bambusa koji bi imao 200.000 stanovnika i bio bi gotov do 2023. godine koristeći održivu shemu za sadnju i izgradnju. Zasadili bi dvije kante bambusa za svaku koju bi posjekli za gradnju. Važno je da projekt ima što manji utjecaj na okoliš, piše <a href="https://www.architecturaldigest.com/story/bamboo-city-penda?utm_campaign=falcon&utm_source=facebook&mbid=social_facebook&utm_social-type=owned&utm_brand=ad&utm_medium=social" target="_blank">Architectural Digest.</a></p>