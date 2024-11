Band Aid je 1984. godine snimio božićni singl za gladne u Africi

Snimanje vokala za pjesmu "Do They Know It's Christmas?" počelo je na današnji dan 1964. godine, u Londonu. Bio je to prvi veliki humanitarni singl brojnih zvijezda, među kojima su Bono, George Michael, David Bowie, Jody Watley, Paul McCartney i drugi, okupljeni pod nazivom Band Aid.

