Barbara Čeferin za 24sata: Zovu me 'prvom damom Uefe', a meni drago zbog Aleksandra

Ugostila nas je u svojoj galeriji u centru Ljubljane. Vidi se kako ondje uživa, bio je to njezin san. Galerija Fotografija i knjižara. Riječ je o Barbari Čeferin, fotografkinji i osnivačici Galerije fotografije u Ljubljani, mjesta koje već dva desetljeća drži fokus na fotografiji kao umjetnosti. Selila je galeriju nekoliko puta, ali uvijek s istom mišlju - dati priliku mladim fotografima i da radove vidi što više publike.Danas, kad su galerija i knjižara napokon spojene onako kako je od početka zamišljala, Barbara Čeferin se vraća onom što je oblikovalo i njezin osobni pogled: dokumentarnoj fotografiji, priči iza slike i autoru koji često ostane u sjeni vlastitog rada. Javnosti je poznata i kao supruga Aleksandra Čeferina, predsjednika Uefe.

