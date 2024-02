Beatlesi za ekrane prikovali 73 milijuna gledatelja u Americi

Na Disneyevim crtanim filmovima odrasle su generacije. Nakon popularne "Snjeguljice i sedam patuljaka" iz 1937. godine Disney je izbacio još jedan hit. Tako je 7. veljače 1940. godine izašao "Pinokio". Animiran je po istoimenom djelu talijanskog autora Carla Collodija iz 19. stoljeća.

Tih godina još nisu radili kompjutori i pikseli, nego je kreativnost bila iskazana tek na papiru. Animacija je bila atraktivna jer su Disneyevi animatori bili izuzetno kreativni. "Pinokio" daje osjećaj da je riječ o pravom setu i scenografiji. Daje osjećaj trodimenzionalnosti i u nekim trenucima ulazite dublje u kadar. Osim toga, prikazan je morski svijet, a zanimljivi su i kadrovi iz perspektive cvrčka. Sve su to bile novosti koje dotad nisu bile viđene. Iako je to bio film za djecu, bio je vrlo kvalitetan i iznimno inovativan.

Crtali su ga godinama. Sve je počelo još i prije njihove "Snjeguljice". Na animaciji je radilo od 700 do 800 umjetnika. Prvo su od Pinokija planirali stvoriti zločestog dječaka, ali su se ipak predomislili jer su mislili da ga publika takvog neće nikad prihvatiti. Da je u ovaj crtić bio uložen golemi trud, dokazuje i to što su neki od crtača dali stolarima izraditi Geppettove satove kako bi dokazali svojim nadređenima da oni mogu biti stvarni. Tek nakon toga scena sa satovima je odobrena i uvrštena u crtić.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

To je prepoznato pa je "Pinokio" zaradio čak 84 milijuna dolara u kinima u Americi i 37 milijuna u ostatku svijeta. Zarada od ukupnih 121 milijun dolara (danas bi to bilo oko 2,5 milijardi dolara) je golema, ali mogla je biti i veća da "Pinokio" nije izašao u kinima u vrijeme Drugog svjetskog rata. Kvalitetu je vidjela i Akademija, pa je tako postao prvi animirani film koji je osvojio Oscara. I to čak dva - za najbolju glazbu i pjesmu "When You Wish Upon a Star". I danas se smatra jednim od najboljih animiranih filmova, a na Rotten Tomatoesu ima ocjenu 100%. Pinokio se vraćao na platno, ali nikad ovako uspješno. U Nacionalni filmski registar Sjedinjenih Američkih Država dodali su ga 1994. godine.

Pokrenut politički tjednik Crvena Hrvatska

Foto: Ljetopis popa Dukljanina

U Dubrovniku je 7. veljače 1891. počeo izlaziti politički tjednik Crvena Hrvatska. Pokrenuli su ga dubrovački pravaši, u suradnji s narodnjacima, kako bi se suprotstavili pristašama Srpske stranke, njihovu savezu s autonomašima, te da bi preuzeli vlast u dubrovačkoj općini. Jedan od izdavača bio je i Frano Supilo.

'Britanska invazija'

Britanska invazija počela je kad su Beatlesi sletjeli u New York na današnji dan 1964. godine, a dvije noći kasnije, dok je Beatlemania harala Amerikom, njihov nastup na "The Ed Sullivan Showu" pratilo je 73 milijuna gledatelja. Britanska invazija je pojam iz povijesti rock glazbe, a označava pojavu iznimne popularnosti i uspjeha koji su britanski pop i rock izvođači ostvarili šezdesetih godina 20. stoljeća u SAD-u, Kanadi, Australiji i drugim zemljama.

