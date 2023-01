Beauty rituali kroz povijest: Od visoko obrijanog čela do pudera za lice napravljenog od bisera

Sklonost njezi nije novotarija, kroz stoljeća su žene koristile razne sastojke kako bi postigle ideal ljepote. Jedna od top legendi koja se ističe u povijesti ljepote je kupanje u mlijeku, navodno je to bio omiljeni Kleopatrin ritual. Radila je to kako bi joj koža bila meka i podatna.

Neki su rituali bili opasni, dok neke radimo i danas – primjer je valjak od žada koji je posljednjih desetak godina postao ultimativni hit. Naime, njime opuštamo lice, odnosno smanjujemo otečenost pa ima i anti-age efekt. Valjak od žada ima impresivnu karijeru, koristile su ga i žene dinastije Ming, vjerovale su da ih rješava negativne energije.

Kad bi opustile lice i odstranile ga 'negativne energije', Kineskinje bi se pudrale. Koristile su puder koji nam i danas zvuči privlačno – radilo se o bisernoj mješavini. Osim što su ga stavljale na lice, ujedno su ga i jele, bio je to njihov prirodni pripravak. Kad bi poželjele korektor, umiješale bi biserni puder u – mlijeko. Nešto slično bisernom puderu postoji i danas, naročito u boljim kozmetičkim brendovima, naći ćete ga upravo pod tim imenom.

I Srednji je vijek, razdoblje poznato kao 'mračno', imao svoje beauty ideale. Iako su znali u to doba biti pisani i zakoni protiv uljepšavanja. Ipak, hit su bili sapuni od biljaka, pepela i životinjske masnoće, kao i tonik od luka koji su žene stavljale u kosu, kako bi se riješile masnoće. Među top sastojcima za njegu kože bili su i med i vino.

Visoko obrijano čelo

Iako crvene usne nisu bile poželjne, povijesni izvori otkrivaju da su žene ipak koristile bobice, ciklu i korijenje za balzame koji su imali više pastelni ton. To je doba poznato po još jednom trendu, koji se danas čini neobičnim.

Naime, brijale su čelo te je ono moralo biti super visoko. Ponekad su brijale i obrve, a kad su poželjele ih vratiti, nalijepile bi na to mjesto dlake od miša ili nekog drugog glodavca. Imale su i određena vjerovanja, nosile su kamen opal smatrajući kako on utječe na boju kose koja u tom slučaju neće potamniti. Naime, uzor u ljepoti bili su – anđeli. Oni imaju plavu kosu, pa su tako i žene Srednjeg vijeka htjele biti plavuše.

Nakon Srednjega vijeka dolaze neki novi beauty ideali, a jedna od onih koja je zastupala ideju ponovnog šminkanja bila je Elizabeta I. Blijedu put ona i dame postizale su mješavinom olova i octa.

Zdrobljeni kukci za usne

Naravno da je to bilo opasno i otrovno, stoga je s vremenom izgubila kosu te dobila ekstremne ožiljke. To je dovelo do toga da žene čupkaju kosu na vrhu čela, jer su bile proćelave. Tada, naime, smrt uzrokovana kozmetičkim preparatima nije bilo ništa neobično.

No, u to doba bile su moderne i neke zdravije opcije - koristili su zdrobljene kukce kao bazu za boju za usne. Općenito, bio je to trend u to doba, crvene usne značile su eleganciju i ženstvenost.

Bilo je bitno biti 'light' puti, kako bi žene dokazale da ne rade. Samo su one koje su radile u polju bile tamne, tako da su se trudile biti što svjetlije.

Jedan od elemenata koji poznajemo i danas bilo je vino u svrhu ljepote, dame su se kupale u njemu. Škotska kraljica Mary kao da je znala da ono sadrži resveratrol, koji danas poznajemo po vrhunskim anti-age svojstvima.

Sve za lice - o konjaka do leda i jagoda

Povijest ljepote ističe i Mariju Antoanetu, koja je za lice imala raskošni ritual. Koristila je sve iz kuhinje – miješajući konjak, jaja, mlijeko i limun. Bila je nadaleko poznata po raskošnom načinu života, sve je moralo biti predivno, mirisno i skupo.

Daleko od nje, u smrznutoj ikona ljepote bila je Katarina Velika. Upravo je ona započela trend ledene njege, a danas znamo da taj ritual pomlađuje lice i čini ga osvježavajućim. Koristila je kockice leda ujutro na čitavom licu, to je smanjilo otečenost, što znamo i danas.

Ima još jedan hit, a to su umjetni madeži. Naime, nisu na licu dama bili slučajni, već je to bilja posljedica vodenih kozica i rupa koje bi ostale nakon bolesti. Ako su imale ožiljke, dame bi jednostavno potamnile to mjesto, koje bi onda izgledalo kao madež.

Bio je u 18. stoljeću jedan odličan tonik koji možemo koristiti i danas – u njega idu jagode i vino. Zvuči odlično, time su dame hidratizirale lice i održavale ga mladolikim. Taj trik možemo koristiti i danas, za razliku od sljedećeg – kapi od limuna u očima.

Naime, kako bi im pogled bio sjajan, u oči su si kapale limunsku kiselinu. Naravno da ih je to peklo, no patnja za ljepotu nije bila ništa novo. Uskoro dolazi ultimativna ikona ljepote – Sissi, austrijska carica Elizabeta.

Prednosti mirisnog ulja ruže

Imala je predivnu kosu, koju je njegovala čitave dane. Navodno je bila do poda, pa je uvojke plelo više sluškinja odjednom plesti njezine uvojke i to je trajalo satima. Kosu bi sušila tijekom čitavog dana, nakon što bi je oprala jajima i brandyjem. Za lice i ruke koristila je pakung od zdrobljenih malina. Ona je ujedno prva fitness ikona, često je šetala i pazila na figuru.

Dok je ona voljela maline, britanska kraljica Viktorija cijenila je ruže. Naime, to je ulje nanosila na svoje kožnate rukavice te bile uvjerena da taj ritual jača imunitet i podiže raspoloženje.

Prednosti ružinog ulja znamo i danas, kao uostalom benefite aromaterapije koju su kulture koristile stoljećima. Neke stvari su opstale, a neke zaboravljene. Danas se držimo zdravih sastojaka, uživamo u prirodnim molekulama koje našoj ljepoti daju podršku.

