Beauty stručnjakinja: Ovo su 'smrtni grijesi' prema koži lica

Stručnjakinja za njegu kože i vlasnica istoimenog kozmetičkog brenda Renee Rouleau, na svom je blogu opisala neke od najvećih pogrešaka koje možemo napraviti kad je riječ o brizi za ten. Rouleau, koja o njezi kože među ostalima savjetuje i Lili Reinhart i Demi Lovato, najpoznatija je po kozmetici koja ciljano rješava probleme akni i hiperpigmentacije, a smatra kako za loš ten prema postoji nekoliko glavnih krivaca.

Pušenje

Prema Rouleau, pušenje nije samo jako loše za kožu, već i dim koji udišemo kao pasivni pušači može loše utjecati na naš ten - jer je koža kraj koje se dimi cigareta izložena štetnim tvarima koje apsorbira.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Rouleau tvrdi da upravo zbog tih štetnih kemikalija dolazi do ubrzanog starenja i gubitka prirodne boje kože, a dodaje i kako je dokazano da su žene osjetljivije od muškaraca na kemikalije koje širi dim.

Cigarete, kaže Rouleau, mogu aktivirati enzime koji uništavaju kolagen, zbog čega koža prije počne pokazivati znakove starenja, a stanice zadužene za kolagen proizvedu čak 40 posto manje kolagena kad su mu izložene. Zato će, dodaje, 'teški' pušači vjerojatno imati barem pet puta više bora od nepušača.

Ispijanje alkohola, pogotovo odmah nakon kozmetičkih tretmana

Rouleau upozorava da je alkohol općenito loš za kožu, a može uzrokovati i brojne neugodne nuspojave kao što su tamne mrlje, crvenilo i prerani znakovi starenja. Osim toga, zbog većih količina alkohola dolazi i do dehidracije organizma koja škodi tenu te naglašava fine linije i bore.

Foto: Dreamstime

No, kako napominje Rouleau, količina alkohola i učestalost konzumacije su faktori koji najviše određuju koliko će ozbiljne biti posljedice pića za kožu. Ispričala je i da je njena baka živjela do 102. godine, iako je cijeli svoj odrasli život umjereno konzumirala alkohol, uglavnom vino.

Ipak, kad je o alkoholu i koži riječ, Rouleau je kristalno jasna i isključiva pa kaže: 'Jednostavno nemojte piti, a alkohol pogotovo izbjegavajte nakon tretmana lica. Nakon kućnog tretmana ili posjeta salonu svi želimo da koža maksimalno iskoristi sastojke koje smo joj servirali, pa je nije mudro izlagati trenutnoj dehidraciji, objašnjava.

Izlaganje kože suncu, osobito nakon kozmetičkog tretmana

Nakon što ste napravili kemijski piling, jako je važno da koži posvetite dodatnu pažnju, pogotovo ako idete na sunce, objašnjava Rouleau.

Ona kaže i kako sve vrste pilinga (kemijski, mehanički i enzimski), kao i neki drugi tretmani, uklanjaju mrtve stanice kože, pa svijetlu izlažemo nove, mlade stanice. Zbog toga je nakon pilinga koža i do 45 posto osjetljivija na vanjske faktore, pogotovo na sunce, tvrdi beauty stručnjakinja.

Foto: Fotolia

Napominje i kako je primijetila da koža lica nakon posjete kozmetičaru zahtijeva jaču zaštitu od sunca, pa ju se ne smije uopće izlagati štetnim UV zrakama u vremenu između 10 i 14 sati, kada je sunce najjače.

- Godinama su mi dolazile klijentice koje su ignorirale moja upozorenja i sugestije oko tretmana lica i izlaganja suncu, pa bi odmah otišle na plažu ili u solarij i tako spržili novo otkrivenu kožu - otkrila je Rouleau.

Diranje i istiskivanje

Kada je riječ o 'kopanju' po licu, Rouleau naglašava da je jedna od najistaknutijih stručnjakinja u beauty industriji, ali priznaje i da su se i njoj ruke često znale naći na licu. No upravo je zbog toga, tvrdi, iz prve ruke vidjela koliko to može narušiti ten.

- Svaki će vam stručnjak reći da je 'kopanje' po koži užasna navika i da trebate prestati, ali većina ljudi uopće ne shvaća što je tu tako strašno - objašnjava Rouleau na svom blogu.

Foto: Fotolia

Dodaje i da postoji 'nekoliko stupnjeva kopanja', ali da ima i onih kojima je to postalo toliko opsesivna radnja, da bi trebali potražiti i stručnu pomoć. A one koji diranje lica ipak još imaju pod kontrolom, Rouleau upozorava da je to jedna od najgorih stvari koje netko može raditi svojoj koži i tenu. A nasilno istiskivanje može, dodaje, dovesti i do tamnih mrlja, krasta, ožiljaka koji ne prolaze i ozbiljnih promjena boje kože.

Nanošenje medicinskog alkohola i drugih 'kuhinjskih' proizvoda

Toneri na bazi alkohola bili su, kaže Rouleau, nevjerojatno popularni sve do ranih 90-ih, zbog čega su mnogi mislili da je dobro proći po licu s blazinicom natopljenom u medicinskom alkoholu. No, Rouleau objašnjava kako alkohol neće kako neki misle smanjiti diskoloraciju i mrlje na licu, ali može uzrokovati ozbiljnu i ekstremnu dehidraciju, što će na ten imati dugoročne posljedice.

- Stanice kože trebaju vodu, a budući da se ona neprestano regenerira, treba održavati hidrataciju i vlagu na koži - objasnila je Rouleau.

Foto: kobrin_photo

Isto tako, napominje, treba biti jako oprezan kod korištenja raznih preparata koje imamo doma, osobito kada su u pitanju kiseli sastojci.

- Imala sam klijenticu kojoj je lice na mjestima doslovno bilo spaljeno od kiseline - prisjetila se Rouleau, a kasnije je saznala da je svaku večer kao dio 'beauty rutine' na lice utrljavala kriške limuna i sodu.

- Koža ne radi na isti način kao probavni sustav pa nije moguće staviti na lice neku namirnicu i očekivati da će hranjive tvari jednostavno prodrijeti - objašnjava beauty stručnjakinja na svom blogu, i dodaje da ipak 'postoji razlog zašto se proizvodi za kućnu njegu pažljivo rade u laboratorijima'.

Korištenje abrazivnih sastojaka za ljuštenje gornjeg sloja kože

Jedna posebno bizarna tehnika za njegu kože na koju Rouleau upozorava je pretjerano ljuštenje kože pilinzima i raznim agresivnim sastojcima.

- Prije mnogo godina imala sam klijenticu koja je stalno radila pilinge u nadi da će smanjiti ožiljke od akni - prisjetila se. A iako joj je koža lica postala nešto glađa, Rouleau ističe da taj proces nije siguran. Umjesto toga, objašnjava, postoji niz drugih sigurnijih alternativa koje možete iskušati kako bi postigli taj osjećaj glatke kože.

Foto: Fotolia

Prvi je profesionalna mikrodermoabrazija, neinvazivni tretman koji ljušti kožu i učinkovito uklanja njen gornji sloj, pomažući tako da se poboljša tonus i tekstura, a djeluje i na promjenu boje i smanjenje ožiljaka, tumači stručnjakinja. Napominje i da je u zadnje vrijeme fizički piling dosta nepopularan, dok su kemijski pilinzi - koji sadrže AHA i BHA kiseline - postali prikladnija alternativa.

Prečesta upotreba mehaničkih pilinga i kiselina

Redovito će korištenje pilinga sigurno poboljšati mnoge probleme s teksturom, kaže Rouleau, ali upozorava da ne treba pretjerivati.

Prisjetila se tako i jedne konzultacije s klijenticom koja je u njezin ured došla s mrljama koje su izgledale kao opekline na licu - no ispostavilo se da su rezultat prečeste i agresivne upotrebe pilinga na bazi kiseline.

Foto: Dreamstime

- Njezina je koža bila crvena i mogla sam čak vidjeti crvenu crtu razgraničenja po cijelom obodu lica - ispričala je Rouleau, koja ju je zatim pitala je li bila dugo na suncu. Zapravo, priča, ona nije ni primijetila da joj je koža jako crvena jer je već toliko navikla da tako izgleda.

A opekline nisu samo izazivale crvenilo na koži već i upalu koja je, prema mišljenju Rouleau, jedan od glavnih uzroka ubrzanog starenja kože, a prekomjerna upotreba pilinga može dovesti do preranog pojavljivanja bora.

