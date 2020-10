-Tumor je bio veli\u010dine\u00a010 cm i narasle su mu ciste. Kirurg mi je rekao da je to ne\u0161to \u0161to lije\u010dnici vi\u0111aju jednom u svojoj karijeri - ispri\u010dao je Antony.

Beba (1) preživjela ogromni tumor na mozgu: Iz bolnice je izašla na svoj prvi rođendan!

<p>Njegovi roditelji, Antony i Amy (32) iz Hulla u istočnom Yorkshireu, očekivali su da će Roux rođendan provesti u bolnici pa su ostale zamolili da rođendanske čestitke pošalju na odjel. Ali, na njegov rođendan liječnici su im rekli da se maleni može vratiti kući. </p><p>Rouxu je na odjel u bolnici pristiglo jako puno čestitki.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Bili smo iznenađeni brojem čestitki koje su stigle u bolnicu. Dobili smo ih na stotine iz cijelog svijeta, čak i iz Nigerije - rekao je otac Antony, učitelj engleskog jezika.</p><p>Rouxu je dijagnosticiran tumor na mozgu u studenom prošle godine kada je imao samo četiri tjedna. Nakon osam velikih operacija, liječnici su mu tumor konačno uklonili, ali su mu kasnije napravili još dvije operacije kako bi spriječili odvod tekućine iz mozga.</p><p>-Tumor je bio veličine 10 cm i narasle su mu ciste. Kirurg mi je rekao da je to nešto što liječnici viđaju jednom u svojoj karijeri - ispričao je Antony.</p><p>Rouxova mama Amy, učiteljica u osnovnoj školi, je na internetu objavljivala sve novosti vezane za Rouxa koji je stekao veliku vojsku obožavatelja.</p><p>Rouxovi roditelji su mislili da će on svoj rođendan provesti u bolnici pa su zamolili sve koji žele da mu svoje čestitke pošalju u bolnicu kako bi mu taj dan učinili što ljepšim.</p><p>Najbolji rođendanski poklon dobili su kad su im liječnici rekli da je Roux dovoljno zdrav da se vrati kući. Zbog tumora, Roux je izgubio vid na lijevom oku.</p><p>- Liječnici su rekli i da Roux malo kasni u razvoju te da njegove motoričke sposobnosti nisu onakve kakve bi trebale biti. Ne mogu nam još sa sigurnošću reći hoće li biti nešto što Roux neće moći napraviti, ali mi vjerujemo u njegov oporavak. On je jedan sretan i staložen dječak koji uspijeva sve što i druga djeca samo malo kasnije - rekao je Antony.</p><p>Sada kada je Roux napokon došao svojoj kući, roditelji žele nadoknaditi izgubljeno vrijeme i uživati u obiteljskom životu zajedno s Rouxom i njegovim starijim bratom Noahom, koji su se jedva vidjeli tijekom protekle godine, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8803279/A-baby-survived-brain-tumour-size-two-oranges-returns-home-time-birthday.html?ito=social-facebook">Daily Mail</a>.</p>