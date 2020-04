Beba heroj: Nakon operacije na srcu bori se s korona virusom

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ljudi koji su preboljeli korona virus nose doživotne posljedice

Prozvali su je čudom od djeteta jer se rodila s urođenom srčanom manom i s tek 2,3 kilograma. Preživjela je operaciju na srcu koja joj je spasila život - no malu je djevojčicu sada snašla nova nedaća, korona virus.

Obitelj 6-mjesečne Erin Bates sada je u novoj drami te strepe nad svojom curicom za koju je test pokazao da boluje od korona virusa. Potresnu fotografiju male hrabre bebe s brojnim žicama, cijevima i drugom opremom koja joj dostavlja kisik objavili su na Facebooku, a javnost mole da ozbiljno shvate epidemiju Covid-19.

Erin je nakon operacije srca imala problema s dušnikom, no nakon višemjesečnog liječenja doktori su imali dobre prognoze za njen oporavak.

Međutim, prošlog je petka potvrđeno kako boluje od Covida-19 te se liječi u u dječjoj bolnici Alder Hey u Liverpoolu, prenosi Mirror.

Nalazi se spojena na aparat CPAP, koji joj osigurava neprestan dotok zraka u dišne puteve, dok njena 29-godišnja majka Emma neprekidno bdije nad njom.

Samo jedan roditelj može ostati s njom, tako da se njen otac Wayne (32) samoizolirao u obiteljskoj kući jer je bio u kontaktu s djevojčicom. Sa suprugom razgovara preko FaceTimea.

Par je uvjeren kako malena Erin može pobijediti i ovu nedaću, no istovremeno su ljuti na sve one koji ne poštuju pravila karantene i omogućuju širenje virusa.

- Ljudi još uvijek ne shvaćaju ovu epidemiju ozbiljno i to me uznemiruje. Ja to osobno shvaćam - rekao je Wayne.

Osobito su ga razljutile slike s plaže gdje su ljudi čekali u redu za sladoled kao da je sasvim normalan dan, rekavši da velik broj ljudi nema osnovno razumijevanje ni empatiju za rizične skupine ljudi.

- Na Facebooku je u posljednje vrijeme sve puno šala o korona virusu. Razumijem da je humor važan, no razmislite o ljudima koji se bore za život, koji pate i koliko šale mogu djelovati na umanjenje straha od virusa. Zato molim ljude prije objavljivanja viceva i blesavih komentara, molim vas razmislite o tome tko bi ih sve mogao vidjeti - rekla je Emma, majka djevojčice.

Potreseni roditelji kažu kako ne bi mogli podnijeti gubitak svoje kćeri te mole sve da je spomenu u svojim molitvama. Iz bolnice su rekli kako je beba trenutno stabilno, no ne usude se prognozirati više od toga.

