Beba s tumorom u srcu nakon kome se široko nasmijala ocu

Maleni Michael Labuschagne iz Velike Britanije star je svega deset mjeseci, a okružen je liječnicima gotovo čitav svoj život. U bolnicu je hitno odvezen kada je imao 14 tjedana, a bilo je to 16. ožujka ove godine. Srce mu je stalo, borio se da udahne i završio je u komi.

Liječnici su upozorili shrvane roditelje Stuarta i Emmu da se njihovo dijete možda više nikada neće probuditi. Plakali su od očaja i osjećaja nemoći, a sve što im je preostalo bilo je moliti se za njega i vjerovati da će se dogoditi čudo.

- Tog dana smo ga stavili u krevetić, sve je bilo normalno. Ali, u pet sati ujutro pretrpio je zastoj srca. Ne mogu vam riječima opisati bol koju smo osjetili u tom trenutku. Gledali smo kako naše dijete ne može doći do zraka, borio se za udah dok su mu bolničari pokušavali spasiti život - ispričala je Emma (27) koja uz njega ima još dvoje djece.

- U tom trenutku nisam mislila da će se izvući. Ipak, toliko smo blagoslovljeni što je preživio i sada je tu s nama. Preživio je izvanbolnički zastoj srca što uspije svega sedam posto pacijenata - dodala je.

Unatoč crnim prognozama, dječak je čini se imao druge planove, jer se probudio iz kome nakon samo pet dana kada su liječnici smanjili dozu sedativnih lijekova. Otvorio je oči i široko se nasmijao svojem ocu, kao da mu želi reći: 'Idemo se igrati'. Roditelji su bili presretni iako su ih liječnici odmah upozorili na veliku mogućnost oštećenja mozga, no srećom skeniranje njegove glave pokazalo je da su se prevarili.

Njegova bitka za život još nije završila

Naime, u bolnici su mu otkrili srčani fibrom, rijedak oblik tumora na srcu i nužno mu je potrebna operacija na koju bi morao u SAD, u Boston. Trošak im britansko zdravstveno osiguranje, kažu, ne pokriva pa nesretni roditelji pokušavaju sakupiti više od milijun kuna kako bi to platili.

Zamolili su neznance da im pomognu donacijama na stranici GoFundMe. Na operaciju bi trebao otići za nekih šest mjeseci jer će mu srce tada biti idealne veličine za operaciju. Do sada su sakupili nešto više od 200.000 kuna.

- Kardiokirurzi u Bostonu su najbolji kardiokirurzi na svijetu i ovakvu operaciju izveli su nekoliko puta. Oni su uvjereni da rezanjem tumora mogu drastično poboljšati Michaelovo zdravlje ili čak izliječiti njegovo stanje. Žele ga operirati u roku od šest mjeseci jer će mu srce biti dobre veličine. Za sada prikupljanje sredstava stvarno dobro ide - rekla je Emma.

Srčani fibrom (dobroćudna izraslina od vlaknastog i vezivnog tkiva) može prouzročiti vrlo brze otkucaje srca, toliko brze da to već postaje opasno za život, zna remetiti dotok krvi u vitalne organe... Iako nije zloćudan, tumor se nalazi na takvom mjestu da je operacija nužno potrebna. Smjestio na septumu (pregrada između dvije polovice srca) unutar lijeve komore dječakovog srca.

Ovakvo stanje je vrlo rijetko što pokazuju i podaci zabilježeni u medicinskoj literaturi, bilo je svega oko 200 takvih slučajeva.

- Srčani tumor je rijetka, abnormalna izraslina koja nastaje u srcu. Većina srčanih tumora u djece je benigna, što znači da nisu karcinomi i vjerojatno se neće proširiti na druge organe. Međutim, budući da je srce tako važan organ, čak i benigni tumori mogu biti opasni po život. Tumor može ometati rad srca, blokirajući dotok krvi u vitalne organe i uzrokujući abnormalan srčani ritam. Fibrom je drugi najčešći tumor koji čini 14 posto srčanih tumora u djece - pojasnili su u Dječjoj bolnici u Bostonu (Boston Children's Hospital ).

Michaelu su u Velikoj Britaniji ugradili srčani elektrostimulator koji mu pomaže kontrolirati srčani ritam. Međutim, pošto je taj uređaj velik, a on toliko malen, kretanje je ograničeno.

- Taj uređaj je velik kao dlan moje ruke. Staviti to bebi je vrlo neugodno, ali on je nevjerojatan, da ne znate, ne biste pretpostavili kakve sve bitke prolazi. On je moja draga beba, on je čudo - rekla je njegova majka, a prenosi Daily Mail.

