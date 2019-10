Heroj iz Zagreba: 'Srce mu je stalo, ali uspio sam ga spasiti'

Mrtav je, brzo dođi, panično je vikala u slušalicu. Bio sam na drugom kraju škole gdje sam kosio travu, pa sam protrčao kroz hodnike, uzeo defibrilator i stigao do dvorišta. Čovjek je ležao na podu, a oko njega su se okupili ljudi gdje ga je jedan pokušavao probuditi šamaranjem. Bio je bez pulsa, srce mu je stalo. Znao sam što moram napraviti. Kad uključite defibrilator, on automatski poziva Hitnu službu. Ima displej na kojem vam sugerira što i kako raditi do dolaska pomoći, pa sam tako na čovjeka prikopčao elektrode, opisuje nam dramatičnu situaciju Gordan Dobrinić (55), domar u zagrebačkoj Osnovnoj školi grofa Janka Draškovića u Vrapču.

Započeli su s masažom srca i umjetnim disanjem, a u međuvremenu su iz obližnjeg doma zdravlja dotrčale dvije medicinske sestre i liječnica koje je netko obavijestio o incidentu.

- One nisu imale takav uređaj, pa su se bavile oživljavanjem, a ja sam radio defibrilaciju. Uređaj vas navodi što da radite - kada masirati srce, kada dati umjetno disanje. Tijekom oživljavanja uređaj kaže: Maknite se, sad pokrećem šok. Na sredini aparata je crveni gumbić kojeg morate pritisnuti. Na edukaciji sam sve radio u suho, bez struje, a ovdje sam prvi put u životu vidio kako to radi. Stisnuo sam gumb i šokirao se vidjevši da ga je to odbacilo 20 - 30 centimetara u zrak. Letjele su ruke, noge, glava, ma sve. Bilo je neuspješno. Nastavili smo s oživljavanjem, pa je uslijedio drugi šok i tek je tu srce počelo kucati - pojasnio je on.

U međuvremenu je stigla Hitna koja je čovjeka prebacila u bolnicu na operaciju. Zadnje informacije koje je Gordan pročitao u medijima bile su da je čovjek dobro i oporavlja se nakon operacije.

- Nije mi se nikad javio poslije, pa ne znam što je bilo. Nadam se da je OK - prokomentirao je dodajući kako su potom uslijedile dvije nagrade za njegovo herojsko djelo koje s ponosom ističe. Prije mjesec dana Zaklada Hrvatska kuća srca koja promiče kardiovaskularno zdravlje nagradila ga je zbog njegove prisebnosti i hrabrosti zahvaljujući kojoj je spasio čovjeku život te je prvi laik u Hrvatskoj koji je uspješno koristio uređaj, a u srijedu je u Opatiji primio još jedno priznanje za hrabrost.

- Riječ je o godišnjoj Hrvatskoj velikoj nagradi sigurnosti 2019. godine, a u 12 različitih kategorija spašavanje tog čovjeka prepoznali su kao herojski čin pa sam dobio priznanje za hrabrost. Jako sam ponosan. Svi mi čestitaju, a moram reći da me posebno dirnula gesta mog sina koji je napisao da uvijek istakne svog oca kad ga pitaju tko mu je životni uzor - ispričao je Gordan. Sin Tin (26) i kći Doris (30) životna su mu snaga i motivacija, a njih vidi u svakom djetetu u školi u kojoj radi. Njegovo herojsko djelo i nagrade koje su uslijedile zapravo su proizašle iz brige o učenici sa srčanom greškom.

- Djevojčica kod nas ide u 4. razred i ima kardiovaskularnu bolest zbog koje joj u bilo kojem trenutku može stati srce. U želji da joj u takvoj situaciji netko može pomoći, njezina majka je isposlovala da se u školi postavi prijenosni automatski vanjski defibrilator kojeg smo dobili donacijom Zaklade Hrvatska kuća srca. Budući da sam stalno prisutan u školi, bio sam među 15 zaposlenika koji su išli na edukaciju gdje smo naučili kako rukovati defibrilatorom. Edukacija je trajala dva ili tri mjeseca, ne sjećam se točno, ali znam da sam naučio kako raditi na tom uređaju i da mi se to urezalo u pamćenje - nastavlja Gordan, inače i dobrovoljni darivatelj krvi koji je do sad dragocjenu tekućinu darovao 79 puta.

