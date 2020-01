Bebama treba svježeg zraka i kad je vani hladno uz minuse

Na taj način spriječavaju infekcije. Djeca u predškolskoj dobi na Islandu imaju 70 posto manju učestalost infekcija dišnih puteva u odnosu na nas, ističe dr. Milivoj Jovančević. Kaže kako se ne treba bojati niskih temperatura jer one donose blagodati za naš organizam i jamče zdravlje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kad je sluznica nosa i dišnih puteva pregrijana i presušena, sluz se lijepi i nema učinkovitog mehanizma zaštite prema virusima i bakterijama koje udahnemo. Nadalje, hladnoća fizikalno podražuje sluznicu. Znamo šmrcati ili nam se pojave suze u očima kad nam je hladno. To je zapravo čišćenje sluznice koje je zbog hladnoće učinkovitije. I u konačnici, boravak na otvorenom spriječava zarazu jer je veća vjerojatnost infekcije bakterijom ili virusom u zatvorenim prostorima u kojima se nalazi više ljudi - pojašnjava dr. Jovančević.

Foto: Željko Hladika/24sata; Privatni album

Stoga preporučuje boravak na otvorenom i za najmlađe bebe, ako se majke osjećaju dovoljno dobro.

- To znači da nema prepreka da i beba od dva tjedna ne izađe van bez obzira na minus na termometru. Pritom valja imati na umu pravila odijevanja i ponašanja. Tako treba znati da bebe mlađe od šest mjeseci još nemaju dovoljno razvijene mehanizme regulacije topline pa ih nije poželjno gurati u kolicima nego nositi bliže svom tijelu u maramama ili nosiljkama. Na taj način će dio topline s roditelja prijeći i na njih - savjetuje on.

Foto: Thinkstock

Kaže kako nema nekih posebnih pravila oko odijevanja djece za niske temperature, te da mališane treba odjenuti kao i sebe. Odmahuje rukom na savjete iskusnijih internet mama koje tvrde da bebama i maloj djeci treba uvijek dodati jedan ili dva sloja odjeće više nego sebi.

Foto: SYSTEM

- To nije točno. Dijete se odijeva u onoliko slojeva u koliko se odijeva i odrasle. Mala bebica je umotana u najlon jer nosi pelenu, pa ima bodi, pa benkicu, pa kombinezon, prema tome već ima dovoljno slojeva na sebi. Ono što bih ipak preporučio roditeljima jest da djecu do godinu dana starosti ne vode u prostore sa zatvorenim sustavima ventilacije kao što su to, primjerice, shopping centri. Ondje se u zraku nalaze brojni virusi i bakterije na koje male bebe još nisu spremne, savjetovao je liječnik.

Foto: Fotolia

Kazao je i kako nema ograničenja za boravak na otvorenom, osobito jer djeca u skandinavskim zemljama vani provode onoliko vremena koliko su Hrvati u zatvorenim prostorima.

Foto: Dreamstime

- Oni se praktički cijelo vrijeme, primjereno odjeveni, igraju vani. Unutra ulaze nešto pojesti i obaviti nuždu. Zato ne treba postavljati ograničenja boravku na otvorenom. Neka vam vodilja bude zdrava pamet i vlastiti osjećaj ugode, kaže pedijatar. Preporučuje ipak da roditelji izbjegavaju izlaziti s bebama i malom djecom kad su ekstremni vremenski uvjeti poput snažnog vjetra, nevremena i jakih oluja.

- Po povratku u zatvorene prostore djecu također ne treba pretjerano odijevati. Dovoljno je da su odjeveni kao i odrasli. Temperatura zraka ne bi trebala prelaziti 21 stupanj Celzijev, a vrlo je važno kad je riječ o grijanim prostorima, vlažiti zrak ovlaživačima, kazao je dr. Jovančević.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: