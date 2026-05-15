Pokrenuli Beezify, platformu koja domaći med i male pčelare okuplja na jednom mjestu

Uoči Svjetskog dana pčela, koji se obilježava 20. svibnja, predstavljena je Beezzify.eu – hrvatska internetska platforma koja na jednom mjestu okuplja domaće pčelare i njihove proizvode te kupcima omogućuje jednostavnu, sigurnu i preglednu online kupnju.

- Ideja platforme nastala je iz potrebe da se kvalitetni hrvatski med i mali proizvođači učine vidljivijima široj publici, osobito kupcima u većim gradovima koji često teško dolaze do provjerenih domaćih proizvoda. Umjesto pretraživanja društvenih mreža, sajmova ili pojedinačnih web stranica, Beezzify kupcima nudi jedno centralno mjesto s velikim izborom domaćeg meda i ostalih pčelinjih proizvoda iz različitih hrvatskih regija - ističu.

Osnivač platforme Josip Fiolić ističe kako je cilj stvoriti prepoznatljivo mjesto kojem će se kupci odmah okrenuti kada požele kvalitetan domaći med.

- Naš cilj je da, kad netko pomisli ‘želim kupiti domaći med od pouzdanog pčelara’, odmah pomisli na Beezzify. Kupcima je važno povjerenje i jednostavnost kupnje, a pčelarima treba podrška u brendiranju njihovih kvalitetnih proizvoda i veća vidljivost. Beezzify spaja priče pčelara, kvalitetne proizvode i suvremenu online kupnju u jednu cjelinu - naglašava Fiolić.

Na platformi se ne bira samo vrsta meda, nego i pčelar koji stoji iza svake teglice. Kupci tako mogu upoznati proizvođače, saznati iz kojeg kraja dolaze i na koji način proizvode med.

Ponuda uključuje razne vrste domaćeg meda iz različitih hrvatskih regija, ali i druge pčelinje proizvode poput mednih mješavina, propolisa, cvjetnog praha, matične mliječi, dodataka prehrani i poklon paketa.

Kupnja se obavlja u nekoliko klikova, a dostava je organizirana tako da kupcima štedi vrijeme. Dostava iznosi 3 eura, dok je za narudžbe iznad 35 eura potpuno besplatna. Paketi stižu putem dostavnih partnera na najbliži paketomat, što znači da nema više dogovaranja termina dostave ili čekanja kod kuće.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pčelari dobivaju novu priliku za rast

Ivan Mišković, slavonski pčelar čiji med osvaja brojna priznanja, kaže kako prvi put ima osjećaj da netko ozbiljno gradi online prostor posebno za pčelare.

- Lakše nas pronađu ljudi iz drugih dijelova Hrvatske, a ne samo iz našeg kraja - ističe Mišković.

Danijela Jakopović naglašava kako joj je najveća prednost to što se više ne mora baviti tehničkim dijelom online prodaje.

- Ja se brinem o pčelama i medu, a Beezzify se brine da proizvodi dođu do kupaca - kaže Jakopović.

Sličnog je mišljenja i Tomislav Kašner koji ističe da je dolazak do novih kupaca posebno težak proizvođačima iz manjih sredina.

- Često osobno dostavljam proizvode i na to gubim puno vremena i novca. Vjerujem da mi Beezzify može pomoći - dodaje Kašner.

U planu su priče o pčelarima, članci o pčelama, pčelarstvu i oprašivačima, kao i savjeti za sve koji žele naučiti više o kvaliteti meda ili razmišljaju o vlastitim košnicama. Platforma će biti otvorena i za suradnju s partnerima iz područja pčelarske opreme, edukacija i drugih usluga povezanih s pčelarstvom, čime želi dodatno osnažiti domaću pčelarsku zajednicu.

Fiolić smatra kako Hrvatska ima vrhunske proizvode, ali da im nedostaje moderna i centralizirana prezentacija.

„Hrvatska ima vrhunski domaći med i pčelare, ali nedostaje centralno mjesto na kojem se ta ponuda jasno vidi i lako kupuje. Nedostaje i brendiranje domaćih proizvoda koje bi pratilo kvalitetu našeg hrvatskog meda. Beezzify će pokušati to promijeniti kako bi kupci znali tko stoji iza svake teglice meda kojeg kupuju“, poručuje.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana pčela, Beezzify i pčelari uključeni u platformu pripremili su posebnu pogodnost za kupce. Više informacija dostupno je na njihovoj stranici.