Belgija je zatvorila slavne čokoladarnice, ali ne i knjižnice

U samome centru Bruxellesa, jednom od najstrožih europskih 'lockdowna', jedna vrsta trgovina ne zaključava se ni usred pandemije, a to su knjižare

<p>Slavne belgijske čokoladarnice i pivnice ostat će zatvorene najmanje do prosinca, no vlasnik knjižare Marc El Khadem kaže da ništa ne može spriječiti prodaju onoga što Belgija smatra "vitalno važnim".</p><p>- U doba tjeskobe i nesigurnosti koja nas svodi na vlastitu smrtnost, knjiga je najbolja hrana za dušu i poticaj na razmišljanje - kaže El Khadem.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Drvce od knjiga</p><p>Otvorene belgijske knjižare potpuna su suprotnost Francuskoj u kojoj je njihovo zatvaranje izazvalo negodovanja i prosvjede. </p><p>- Čitanje u 'lockdownu' od vitalne je važnosti . tvrdi i Francois Bellet, umirovljenik iz Bruxellesa koji je naslagao mnoštvo knjiga koje kani pročitati do kraja mjeseca. Odluku o zatvaranju knjižara u Francuskoj ne može shvatiti.</p><p>- To pokazuje da vlastodršci nisu zainteresirani za knjige. To je put u pakao, i to u Francuskoj, najliterarnijoj zemlji svijeta. Suosjećamo, apsolutno smo solidarni sa svojim francuskim kolegama i onima kojima je čitanje važno - dodao je.</p><p>U bolnicama Belgije, zemlje s 11,5 milijuna stanovnika, trenutačno je više od 6000 oboljelih od Covida-19 i nedavno su uvedene stroge restriktivne mjere da bi se suzbilo daljnje širenje virusa. </p>