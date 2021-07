I dok u slobodno vrijeme hoda u širokim trapericama i topovima, Bella Hadid zna da je crveni tepih prava prilika za odjenuti nešto fantastično.

Kreativni direktor modne kuće Schiaparelli, za kolekciju Visoke mode osmislio je kreaciju koja ima ogrlicu inspiriranu - plućima. Naravno, to je u stilu same autorice Else koja je svojevremeno surađivala sa Salvadorom Dalijem.

POGLEDAJTE VIDEO: Dizajner Boris Pavlin u radu koristi tehnike Visoke mode

Par dana ranije odjenula je vintage kreaciju s potpisom Jeana Paula Gaultiera, još jednog autora koji cijeni ekstravaganciju.

Za događanje luksuznog brenda Chopard izabrala je još jednu crno-bijelu kreaciju, ovaj puta s potpisom Lanvin.

Satenski komplet od satena nosila je na Diorovu večeru.

Bella u Cannesu 2019. u haljini Roberta Cavallija.

Na premijeri Rocketmana u Cannesu 2019. nosila je Diorovu Haute Couture haljinu.

Na premijeri filma The Eternals 2018.