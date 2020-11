Konstantno nosi ne\u0161to od prije dvadesetak ili vi\u0161e godina i to \u010dini sa stilom, kao da je i sama stigla vremeplovom iz neke prija\u0161nje dekade.

POGLEDAJTE VIDEO: Kreativan \u017eivot Karla Lagerfelda

Osim sun\u010danih nao\u010dala koje obo\u017eava, favoriti su joj torbice, razne jakne, a vintage kupuje \u010dak i traperice.

U garderobi ima niz ko\u017enjaka, od boje konjaka do crnih, a otkrila ih je u specijalnim du\u0107anima koje \u010desto posje\u0107uje.

Omiljeni du\u0107ani su joj 'What Goes Around Comes Around' smje\u0161ten u New Yorku u kvartu SoHo, '10ft Single By Stella Dallas' u Brooklynu i 'Pechuga Vintage' u Los Angelesu, pi\u0161e Vogue.

Od modnih dodataka omiljene su joj sun\u010dane nao\u010dale, uglavnom manjeg, jednostavnijeg dizajna, sa staklima u boji.