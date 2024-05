Ben Fogle oduševio Zagrepčane: 'Ne živim u brvnari, ali živim jednostavnim životom...'

Puno ime mu je Benjamin Myer Fogle. Rođen je 3. studenog 1973. godine, a mnogi ga znaju po popularnom dokumentarnom serijalu 'Ljudi od divljine' (Ben Fogle: New Lives in the Wild) koja prati pojedince diljem svijeta koji su ostavili sve i odlučili živjeti u divljini. Neki od njih su otišli na drugi kraj svijeta ili u totalno drugačiju kulturu, a Ben ih posjećuje, razgovara s njima o razlozima napuštanja svega što su do tad znali, o tome kako sad žive, od čega žive, jesu li sretniji, na koje probleme nailaze... Naglasak stavlja na detalj što se to u čovjeku prelomi da odluči tako promijeniti život, odreći se lagodnog zapadnjačkog stila života i živjeti na rubu civilizacije.

POGLEDAJTE VIDEO o Nikoli Boriću kojeg je Ben Fogle posjetio i snimio emisiju o njemu:

Pokretanje videa... 07:19 Nikola Borić - bivši olimpijski trener, reprezentativac hrvatske u triatlonu i vlasnik milijunske kompanije odlučio je sve prodati i započeti svoj život na selu. Sada je, kako kaže, sretniji no ikad | Video: 24sata/pixsell

Posjetio je i našeg Nikolu Borića koji je ostavio karijeru uspješnog trenera i otišao živjeti usred šume na Papuk kao pustinjak. Novac je podijelio prijateljima. Mnogi su ga zvali čudakom, no ne i Ben. On je vrlo suosjećajan dok razgovara s ljudima u svojoj emisiji, jednostavan i skroman, i upravo to je gledateljima jako simpatično kod njega.

FESTIVAL PRIRODNE GRADNJE I REGENERATIVNE POLJOPRIVREDE Kokočak, Park prirode Papuk 19-22.06.2020 Dragi naši... Objavljuje Nikola Boric u Srijeda, 29. siječnja 2020.

Ovaj britanski TV voditelj, pustolov, pisac i borac za očuvanje prirode, koji je proputovao preko 50 zemalja, sin je engleske glumice Julije Foster i kanadskog veterinara Brucea Foglea. Odrastao je u Velikoj Britaniji i od malih nogu ga je fasciniralo to kako i gdje sve ljudi žive. Za vrijeme školovanja je odlučio uzeti pauzu od godinu dana i zaputio se u Ekvador gdje je djecu u sirotištu učio engleski jezik. Potom je drugu godinu odlučio raditi na projektu očuvanja kornjača na Obali komaraca u Hondurasu i Nikaragvi.

Tijekom rata u našim krajevima bio je vezist u Kraljevskoj mornaričkoj rezervi. Služio je kao časnik URNU-a (Sveučilišna kraljevska pomorska jedinica) na patrolnom brodu Kraljevske mornarice HMS Blazer i dostavljao pomoć ratom zahvaćenoj Hrvatskoj i BiH.

Sveučilište u Portsmouthu dodijelilo mu je 2007. počasni doktorat književnosti. Ben se može još nečime pohvaliti, a to je dodavanje njegove voštane figure eksponatima muzeja Madame Tussauds u Londonu.

Javnost ga je prvi put primijetila kada je 2000. godine sudjelovao u BBC-jevom reality showu 'Castaway 2000'. Emisija je pratila grupu od 36 ljudi koji su godinu dana bili izolirani na škotskom otoku Taransay. Bio je to društveni eksperiment s ciljem stvaranja potpuno samodostatne zajednice u roku od godinu dana.

Pogledajte 1. epizodu te emisije, vidjet ćete i Bena u mladim danima:

Nakon toga je producirao i vodio mnoge dokumentarne emisije, a u međuvremenu se i oženio 2006. i dobio dvoje djece. Njegova supruga Marina je rođena u Austriji, a upoznali su se sasvim slučajno dok su šetali svoje pse po Hyde Parku u Londonu. Ona je inače suosnivačica tvrtke The Bump Class koja budućim mamama nudi vodič kroz trudnoću, kao i tečajeve prije porođaja. Posao vodi zajedno sa svojom sestrom.

Jednom prilikom je ispričala kako se ona i Ben često svađaju oko perilice posuđa, koju 'on ne puni dobro'.

- Bude tu tava koje stoje na tanjurima, čak i noževa usmjerenih prema gore koji predstavljaju rizik za ozbiljne tjelesne ozljede onoga tko ih vadi. Čini se da Ben o perilici posuđa razmišlja kao o čarobnoj kutiji koja će čudesno isporučiti čiste tanjure čak i ako su naslagani bilo kako - rekla je.

Obitelji se 2014. godine dogodila velika tragedija. Njihovo treće dijete, sin Willema, rodio se mrtav. To ih je slomilo. Beba je zbog odvajanja posteljice ostala bez kisika, a život je umalo izgubila i Marina. Ben je u to vrijeme za The Sun rekao kako je njegova supruga bila 'nekoliko minuta od smrti kad je rađala Willema'.

- Zamalo sam izgubio ženu. Ona je skoro umrla, a sve se preokrenulo u 20 minuta. To je bilo toliko zastrašujuće da vam to ne mogu ni objasniti. Pomisao na život bez nje bila je nepodnošljiva. Svake godine strahujem od 24. kolovoza. Taj datum se nadvija nad mene poput moćnog vala koji prijeti da me progutati u gušećoj boli. To je datum kada smo izgubili sina Willema. Zauvijek nas je promijenio. Ali onda dođe i taj dan kad postane lakše, no i dalje se sjećamo, tugujemo, razmišljamo o njemu. Podsjećam samoga sebe da budem zahvalan za ono što imamo, a ne samo da žalimo za onim što smo izgubili. Imam prekrasnu, ljubaznu ženu punu ljubavi i dvoje nevjerojatne djece. Godišnjica uvijek izaziva tugu - ispričao je jednom prilikom.

- Skoro nas je slomilo, ali mi smo jači. Perspektiva je važna u životu. Uči nas vrijednostima ljubavi, obitelji i prijateljstva. Ne gubite niti jedan dan. Ne zaboravite reći onima koji su vam bliski koliko ih volite, ne gubite ni jedan jedini zagrljaj ili poljubac - savjetovao je svima.

Foto: PR

- Ključ je u malim promjenama. Ne živim u brvnari, ali živim jednostavnim životom. Svojim svakodnevnim postupcima pridonosim održivoj budućnosti. Ne trebamo težiti savršenstvu jer ako krenemo tim putem možemo izgubiti nadu - rekao je Ben Fogle tijekom predavanja 'Wild: Back to the roots' u četvrtak na Greencajt festivalu u Zagrebu i dodao kako je tijekom snimanja reality showa 'Castaway 2000' shvatio da su mu važne samo osnove - voda, hrana i sigurnost.

Foto: PR