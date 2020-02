Besplatan smještaj za parove - jedini je uvjet da 'rade na bebi'

Svake godine agencije i hoteli diljem svijeta za Valentinovo nude slične stvari - vrhunske degustacijski menije, plesove, popuste na skijanja i wellnesse, večere uz svijeće...

No za sve koji su možda već umorni od takvih romantičnih klišeja, kanadski lanac hotel Zed British Columbia ima nešto drugačiju ponudu za 14.02. U sklopu ponude 'Noone' parovi koji 'vrijeme žele provesti seksajući se' mogu se prijaviti u sobu od 10 do 14 h i koristiti usluge hotela po nižim cijenama - a ako u narednih devet mjeseci dobiju prinovu, dobit će i besplatan boravak u hotelu Zed po vlastitom izboru za sljedećih 18 godina.

Foto: HotelZed

Izvršna direktorica Zed hotela Mandy Farmer smislila 'Nooner' ponudu dok su joj djeca još bila mala, a ona sa suprugom pokušavala 'uhvatiti' nešto kvalitetnog slobodnog vremena. Izgledi za romantični seks 14. veljače bili su joj, kaže, privlačniji od buketa ruža ili kutije čokolade.

- Mislim da nećemo uvjeriti nekoga tko ozbiljno ne razmišlja o tome da ima dijete, ali oni koji to stvarno žele nemaju razloga ne napraviti ga ovdje - objasnila je Farmer za CNN - a ako uspijete, imate odličan način za svake godine u narednih 18 proslaviti djetetovo začeće.

Ova je promocija otvorena svima; bez obzira na rodni identitet ili seksualnu orijentaciju - pa se za nekoliko mjeseci mogu javiti i oni koji su se na Valentinovo odlučili za surogatstvo ili posvajanje - naglasila je Farmer.

Foto: HotelZed

No ideja se nije dopala baš svima pa je hotel dobio i nekoliko pisama i online poruka kritika, a neki su na društvenim mrežama njihovu promociju nazvali 'sramotnom i odvratnom' Jedan ih je Facebook korisnik tako optužio za 'diskriminaciju onih koji djecu ne žele ili ih već imaju', a iz hotela su javno odgovorili kako to što oni rade 'nije diskriminacija, ali da će i takve prigovore uzeti u obzir u budućim promocijama.

- Ponuda bi trebala biti duhovita i potaknuti one koji žele obitelj i imaju zdrav seksualni život - kaže Farmer - a također je u skladu sa glavnom idejom našeg brenda, koji podržava različitosti i slobodu u vezama.

