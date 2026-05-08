Bježite od gužvi? Hrvati traže manje razvikane destinacije za svoja putovanja: Evo koje...

Čak 30 posto hrvatskih putnika ove godine planira posjetiti novu znamenitost ili atrakciju tijekom svojih putovanja, dok njih 53 posto želi izbjeći prenapučene turističke lokacije i pronaći alternativne destinacije koje nude mirnije i autentičnije iskustvo.

Upravo zato sve veću pažnju privlače mjesta koja spajaju prirodne ljepote, bogatu povijest i lokalnu kulturu, a istovremeno pružaju osjećaj otkrivanja nečeg drugačijeg i manje komercijalnog. Među njima se posebno izdvajaju srednjovjekovni otočni gradovi, vulkanski krajolici, drevni gradovi Inka i impresivni prirodni fenomeni.

Mont-Saint-Michel: Srednjovjekovni dragulj Normandije

Mont-Saint-Michel jedna je od najpoznatijih povijesnih znamenitosti Europe. Dramatično smješten uz obalu Normandije i Engleskog kanala, ovaj otočni gradić nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine, a prepoznatljiv je po srednjovjekovnom samostanu koji se uzdiže iznad stjenovitog otočića.

Posebnost ove lokacije leži i u prirodnom fenomenu plime i oseke. Područje oko otoka doživljava neke od najvećih plima u kontinentalnoj Europi, zbog čega se krajolik tijekom dana potpuno mijenja – od širokih pješčanih sprudova do otvorenog mora.

Foto: Booking.com

Putnici osim samog otoka mogu istražiti i širu regiju Normandije, poznatu po slikovitim obalnim cestama, povijesnim gradovima i gastronomiji. Lokalna kuhinja nudi svježe kamenice, tradicionalne palačinke, sireve te poznata pića poput cidera i Calvadosa.

Gdje odsjesti: La Coque d'Or nudi apartmanski smještaj u samom centru Mont-Saint-Michela, s jednostavnim pristupom lokalnim znamenitostima poput bazilike Sainte-Thérèse i katedrale u Lisieuxu. Smještaj kombinira domaću atmosferu i praktičnost za istraživanje regije Normandije.

Kapadokija: Nestvarni krajolik “vilinskih dimnjaka”

Cappadocia već desetljećima fascinira putnike svojim neobičnim vulkanskim formacijama poznatima kao “vilinski dimnjaci”. Ovaj jedinstveni krajolik nastajao je tisućama godina djelovanjem vulkana i erozije, a danas predstavlja jednu od najposebnijih prirodnih atrakcija svijeta.

Mnoge kuće, crkve i hoteli uklesani su izravno u stijene, dok podzemni gradovi poput Derinkuyua i Kaymaklıja svjedoče o bogatoj povijesti regije. Ti su gradovi nekoć služili kao skloništa tijekom razdoblja invazija.

Jedno od najpopularnijih iskustava u Kapadokiji svakako su letovi balonom na vrući zrak tijekom izlaska sunca, kada se iz zraka pruža panoramski pogled na doline i stijene neobičnih oblika. Posjetitelji mogu istraživati i Nacionalni park Göreme, poznat po crkvama i samostanima uklesanima u stijene te dobro očuvanim freskama iz vremena Bizantskog Carstva.

Foto: Booking.com

Gdje odsjesti: Sultan Cave Suites smješten je u Göremeu, u srcu Kapadokije. Hotel je uklesan u stijene, a sobe su uređene u tradicionalnom stilu s turskim tekstilom i antiknim detaljima. Terase nude panoramski pogled na balone na vrući zrak tijekom izlaska sunca.

Cusco i skriveno nasljeđe Inka

Cusco smatra se povijesnim srcem nekadašnjeg Carstva Inka. Iako većina turista dolazi zbog poznatog Machu Picchua, sve više pažnje privlači manje poznati Choquequirao, često nazivan “sestrinskim gradom” Machu Picchua.

Do ovog arheološkog lokaliteta dolazi se višednevnim trekkingom kroz andske doline i planinske prijevoje, uz impresivne poglede na kanjon Apurímac. Sam lokalitet okružen je planinskim vrhovima i maglovitim šumama, a posjetiteljima pruža osjećaj izoliranosti i mira koji je teško pronaći na popularnijim turističkim lokacijama.

Choquequirao se prostire na velikom području s brojnim terasama, ceremonijalnim trgovima i kamenim građevinama koje se i dalje postupno otkrivaju. Regija Cusca dodatno privlači ljubitelje prirode zahvaljujući lokacijama poput Planine boja i jezera Humantay.

Foto: Booking.com

Gdje odsjesti: CASA CRISTOBAL nalazi se u povijesnom centru Cusca u obnovljenoj kolonijalnoj kući. Smještaj nudi prostrane sobe, mirnu terasu i interijer koji spaja andsku tradiciju i moderan dizajn, u blizini glavnih kulturnih atrakcija grada.

Page i prirodna čuda američkog jugozapada

Page u saveznoj državi Arizona predstavlja polazišnu točku za istraživanje nekih od najimpresivnijih krajolika američkog jugozapada.

Jedna od najpoznatijih atrakcija je Horseshoe Bend, spektakularni zavoj rijeke Colorado u obliku potkove okružen visokim crvenim stijenama. Nedaleko odatle nalazi se i Antelope Canyon, poznat po uskim prolazima i svjetlosnim zrakama koje prolaze kroz stijene stvarajući gotovo nestvarne prizore.

Putnici mogu istraživati i Lake Powell vožnjom brodom, kajakom ili paddleboardom, dok su poznate destinacije poput Grand Canyona i Monument Valleyja udaljene svega nekoliko sati vožnje.

Foto: Booking.com

Gdje odsjesti: Smješten tik izvan centra Pagea, Roam America Horseshoe Bend nudi moderan smještaj u stilu kabina okružen krajolicima crvenih pustinjskih stijena. Svaka jedinica ima privatnu terasu i ognjište, idealno za večeri na otvorenom, dok sezonski bazen i kafić unutar objekta pružaju prostor za opuštanje između izleta. Zahvaljujući lokaciji svega nekoliko minuta od Horseshoe Benda i Antelope Canyona, objekt predstavlja praktičnu bazu za istraživanje okolice.

Zhangjiajie: Krajolik koji je inspirirao filmski svijet

Zhangjiajie National Forest Park poznat je po tisućama visokih pješčenjačkih stupova koji se uzdižu iz guste šume i često su obavijeni maglom. Ovaj jedinstveni krajolik dio je UNESCO-ova područja Wulingyuan, a mnogi vjeruju kako je upravo poslužio kao inspiracija za lebdeće planine iz filma Avatar.

Posjetitelji park mogu istraživati pješačkim stazama i žičarama koje vode do spektakularnih vidikovaca, dok se u blizini nalazi i Zhangjiajie Grand Canyon sa staklenim mostom koji visi iznad doline.

Osim prirodnih atrakcija, regija nudi i bogato kulturno iskustvo. Večernji posjet drevnom gradu Furong donosi potpuno drugačiju atmosferu, uz osvijetljene ulice, slapove i tradicionalne nastupe naroda Tujia.

Istraživanje pokazuje kako suvremeni putnici sve više traže destinacije koje nude spoj prirode, kulture i autentičnosti, a manje su opterećene masovnim turizmom. Upravo takva mjesta danas postaju novi favoriti putnika željnih drugačijeg iskustva.

Foto: Booking.com

Gdje odsjesti: Smješten u blizini Nacionalnog šumskog parka Zhangjiajie, Avatar Mountain Resort nudi vanjski bazen, restoran unutar objekta i prostrane sobe stvorene za udoban odmor nakon dana provedenog u istraživanju. Prirodne teksture i interijeri od toplog drveta stvaraju mirnu atmosferu, dok sobe s pogledom na planine i veliki prozori povezuju goste s okolnim krajolikom. Zahvaljujući blizini parka, hotel predstavlja odlično pozicioniran smještaj koji spaja praktičnost i osjećaj mirnog bijega od svakodnevice.