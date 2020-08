Bez muke nakon upoznavanja - što kad ste zaboravili nečije ime

Čest je to problem: Ne sjećate li se nečijeg imena, prvi se predstavite, 'iskoristite' prijatelja te na prevaru izvucite tuđe ime, a uvijek možete biti iskreni i priznati da se ne sjećate

<p>Vidite li da vam se približava osoba čije vam je lice poznato, no ne i ime, budite prvi koji će napomenuti da ste se već sreli te se i predstavite. </p><p>U većini slučajeva i druga će se osoba predstaviti, a ovo je najbolje za situacije u kojima ste nakratko sreli osobu, pa su velike šanse da je i ona zaboravila vaše ime. Nitko ne želi priznati da je zaboravio ime, no ako je situacija takva da ste ga trebali zapamtiti, najbolje je početi razgovor bez spominjanja imena, a možda vam se posreći pa ga netko spomene u razgovoru.</p><p>U neugodnim situacijama uvijek možete iskoristiti i prijatelja. Na: “Bok, jesi li upoznao mog prijatelja Ivana?” većina će se odmah predstaviti. No ako nemate sreće pa osoba samo kaže: “Bok, Ivane”, tad ipak kažite: “Oprosti, ali zaboravio sam kako se zoveš”. Kako biste izbjegli neugodne situacije, možete se pripremiti unaprijed. Npr., ako ste na zabavi i ne možete povezati ime s licem, pitajte prijatelja tko je tko prije no što se upustite u razgovor s njima.</p><h2>Podmuklo </h2><p>Pitajte nekoga kako se zove, a kad vam kaže, recite da ste mislili na prezime</p><h2>Ponekad je ipak najbolje biti iskren</h2><p>Uz izravno pitanje kako se netko zove priložite i ispriku. Primjerice, “Žao mi je što sam ti zaboravila ime” ili “Žao mi je, ali kako se ono zoveš?” sasvim je dovoljno prije upuštanja u razgovor. A možete pokušati i s: “Možeš li me podsjetiti kako se zoveš?”.</p><h2>Draga, tako je super što te opet vidim</h2><p>Ovo je uspješan trik želite li potpuno izbjeći spominjanje imena. Umjesto imena upotrijebite izraz od milja ili drugi prikladni izraz. Ne pokušavajte ovo na poslovnim sastancima, ali za zabave će poslužiti.</p>