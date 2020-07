Bez prestanka pjevao Elvisove pjesme 50 sati i oborio rekord

Imitator Elvisa Presleya, Norvežanin Kjell Henning Bjornestad u subotu ujutro oborio je svjetski rekord izvodeći bez prestanka 'Kraljeve' pjesme 50 sati, 50 minuta i 50 sekundi tijekom glazbenog maratona koji se uživo prenosio na internetu.

<p>Pedesetdvogodišnji Bjornestad je tako za više od sedam sati premašio prethodni Guinnessov rekord što ga je 16 godina držao Nijemac Thomas "Curtis" Gäthje, koji je Presleyeve pjesme 2004. godine izvodio bez prekida 43 sata, 11 minuta i 11 sekundi. </p><p>"Nikada to više neću uspjeti izvesti", rekao je nakon nastupa za televiziju NRK. S izvedbom Elvisova repertoara, koji je uživo prenosio tabloid VG iz Osla, započeo je u četvrtak ujutro u 8 sati po mjesnom vremenu odjeven u karakteristično Elvisovo odijelo. </p><p>Tijekom izvedbe je naizmjence hodao po pozornici i sjedio, a nakon što je završio s predviđenim repertoarom pjesama počeo bi ih izvoditi ponovno.</p><p>Njegova menadžerica Helge Johansen upozorila ga je da ne pije previše kave prije nastupa, a liječnik i nutricionist, koji su za vrijeme maratona bili u pripravnosti, pobrinuli su se da uz pomoć smoothieja, voća, mlake vode s medom i limunom te energetskih napitaka uspije održati snagu i očuvati glas.</p><p>Svakih sat vremena imao je pravo na petominutnu pauzu, no mogao ju je i preskočiti pa si priuštiti dulju stanku za odmor. </p><p>Bjornestad je već ranije privukao međunarodnu pozornost medija oborivši dvaput rekord u izvođenju Elvisovih pjesama. Posljednji put to je bilo 2003. godine kada je izveo 26-satni glazbeni maraton.</p><p>Medijsku pozornost iskoristio je da bi na svojoj internetskoj stranici pozvao sve ljude dobre volje na financijske donacije koje kani iskoristiti za financiranje izgradnje bolnice za izbjeglice u Mjanmaru.</p>