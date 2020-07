Čovjek s rekordom koji teško da će itko moći na svijetu oboriti

Amerikanac azijskog porijekla ostat će zapamćen u povijesti Guinessove knjige rekorda ne toliko zbog svoje fizičke spreme koliko zbog svoje svestranosti i inovativnosti. Pogledajte neke od njegovih rekorda

<p>On je svakako čovjek s kojim biste poželjeli popiti pivo. <strong>Ashrita Furman</strong> rođen 16. studenog 1954. u New Yorku svakako je jedinstven čovjek. Naime, on je svoj život posvetio postizanju rekorda za slavnu Guinnessovu knjigu, no nije riječ o jednom specifičnom rekordu, već što više njih.</p><h2>Od svega je najbolji u - postavljanju rekorda</h2><p>Do danas, Ashrita je svakako rekorder kojeg teško da itko ikad može dostići - on više od 600 Guinnessovih rekorda, uključujući i onaj za čovjeka koji drži najveći broj rekorda, piše <a href="https://curiosity.com/topics/ashrita-furman-has-the-world-record-for-most-world-records-curiosity/">Curiosity.</a></p><p> - Kao dijete, bio sam iznimno fasciniran egzotičnim mjestima koja se navode u Guinnessovoj knjizi rekorda, no kako nisam bio sportaš, mislio sam kako nikad neću imati prilike oboriti neki svjetski rekord i posjetiti udaljena mjesta - kaže Ashrito.</p><p>Kao tinejdžer se počeo baviti istočnjačkim meditacijama i duhovnošću, što smatra ključnim za<strong> povezivanje s fizičkom snagom</strong>. Tako je došao na ideju obaranja <strong>prvog rekorda 1979.</strong> - napravio je 27 tisuća jumping Jacksa (vježbe skakanja s raširenim nogama i rukama).</p><p>- Uzbuđenje koje sam tada osjetio ne može se mjeriti ni sa čim. Odmah sam počeo razmišljat koji bi sljedeći rekord mogao oboriti i to nisam prestao raditi do danas - kaže Ashrito.</p><h2>Nema koji rekord nema</h2><p>Lista njegovih rekorda je toliko velika da ih zaista nema smisla sve nabrajati, a obarao ih je čak <strong>u 40 zemalja svijeta</strong>, ostvarivši svoj dječački san.</p><p><strong>Ovo su neki koje je postavio od 2000.;</strong></p><p>Balansiranje na švicarskoj (pilates) lopti - 2 sata, 16 minuta i 2 sekunde</p><p>Najviša planina na koju se popeo na štulama - 2864 metra, Mount Baden-Powell u Kaliforniji</p><p>Podvodno bicikliranje s najvećom pređenom udaljenosti - 2,89 kilometara</p><p>Podvodno preskakanje konopca, s najviše skokova u jednom satu - 1608</p><p>Najbrže pređena milja na tzv. kangaroo lopti</p><h2>Stvari koje treba znati prije pokušaja ostvarenja rekorda za Guinnessovu knjigu</h2><p>Svake se godine čak <strong>5000 ljudi prijavi </strong>za Guinnessovu knjigu rekorda u nadi da će postići nešto što će na kraju završiti u knjizi. Tek petina njih - oko 1000 ljudi to i uspije, a izvršni urednik GWR-a otkriva stvari koje bi svatko trebao znati prije nego se upusti u taj pothvat za <a href="http://www.businessinsider.com/5-things-you-should-know-if-you-want-to-set-a-guinness-world-record-2013-11">Business Insider</a>:</p>