Bez škara: Četiri trika frizera za vađenje žvakaće gume iz kose

Bilo da se vašem mališanu zapetljala žvaka u kosu ili sami niste imali sreće, nema mjesta panici, tvrde frizeri koji kažu da ima drugih i puno boljih rješenja od šišanja

<p>Žvakaća guma u kosi je jedna od onih stvari koje se ne bi trebale dogoditi - ali se ipak dese. No nemojte paničariti, postoje poprilično jednostavni načini za odstranjivanje ljepljive mase koji ne uključuju dobro znani recept 'šišanja', a provjerili su ih stručnjaci za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-get-gum-out-of-hair">mbg</a>.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>1. Ulje</h2><p>Svaki proizvod koji se bazira na ulju obično djeluje dobro, objašnjava stručnjakinja za teksture i umjetnički voditelj Matrixa Michelle O'Connor. To je zato što je većina žvakaćih guma hidrofobna, što znači da odbijaju vodu i lijepe se na bazi ulja. Znanost je slična onoj kod čišćenja ulja: Ulje rastvara ulje, tako da premazivanje hidrofobne tvari s drugom može učinkovito ukloniti kaugumu iz kose.</p><p>Koje god ulje imate kod kuće, maslinovo, jojobe ili kokosa, naprosto premažite zalijepljeni pramen. Za još bolji efekt ulje malo ugrijte i potom jednostavno rukama odstranite i raščešljajte. </p><h2>2. Maslac</h2><p>Ako nemate pri ruci hranjiva ulja za kosu, može vam poslužiti i maslac od orašastih plodova, primjerice od kikirikija, jer ulja u tim namazima također djeluju. Utrljajte ga u zapetljano mjesto i nakon nekoliko minuta žvaka bi trebala omekšati i biti spremna za uklanjanje.</p><h2>3. Led</h2><p>Ako vam pomisao da premažete kosu maslacem od kikirikija zvuči previše neuredno, slavni frizer i umjetnički direktor Matrixa Nick Stenson kaže da možete koristiti led za 'zamrzavanje' žvake i odvajanje od pramenova. Da biste to učinili, jednostavno nanesite kockice leda na mjesto gdje se žvaka nalazi. Nakon što se ona dodatno stvrdne, trebala bi izgubiti svoja ljepljiva sredstva i lako se odvojiti.</p><h2>4. Ocat</h2><p>Stenson spominje i ocat kao učinkovit način uklanjanja žvakaće gume s kose, jer njegova kiselost može otopiti veze između nje i vlasi. Jednostavno premažite kosu u otopini nekoliko minuta prije nego je raščešljate češljem sa širokim zupcima.</p>