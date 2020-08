Bez straha od starenja: Dokazali da život može postati samo bolji

Ne starimo s godinama, već s iskustvom, no pogrešno vjerujemo kako se život pogoršava kako se godine nižu - a to potvrđuje i znanost koja otkriva da su stariji ljudi zadovoljniji životom, smireniji te ostvareniji

1. Sreća je na vrhuncu u 60-ima

Prema istraživanjima, ljudi vrhunac sreće dosežu dva puta u životu. Prvi put s 23. godine, a drugi u 69-oj. Nakon ranih 20-ih razina sreće koju pojedinac osjeća s godinama opada, smanjuje se sve do 50-e i tada opet raste. Tako su ljudi u 80-ima zadovoljniji nego oni s 18. g., piše Huffington Post koji je pripremio šest znanstvenih dokaza da smo, kako godine prolaze, sve sretniji.

2. Pogrešno se bojimo starenja

Prema međunarodnoj Gallup studiji o sreći, osjećaj sreće i zadovoljstva se uvijek kreće u krivulji. Ugrubo rečeno, stabilnije razdoblje sreće i stabilnosti započinje u 50-ima, nakon proživljavanja tzv. krize srednjih godina. Taj se fenomen ne odnosi samo na zapadna društva, već je prisutan u svim kulturama. Tako se zapravo ljudsko društvo pogrešno boji starenja.

3. Mladost nije sinonim za sreću

Ljudi svih godina smatraju kako su ljudi najsretniji u mladosti, iako je znanost pokazala posve suprotno. Prema studiji Sveučilišta Duke, pretpostavke o trenucima najveće sreće u životu u velikoj mjeri utječu na ljude. Ako mladi ljudi misle da će im srednja dob donijeti nesreću, vjerojatnije će krivo odlučivati što će i imati loše posljedice u budućnosti. Jednako tako, stalno prisjećanje i pretjerivanje u vezi osjećaja sreće u mladosti donosi nostalgiju koja rastužuje u starijoj dobi.

4. S godinama više cijenom male stvari

Ne usrećuju nas iste stvari tijekom cijelog života, kažu znanstvenici sa Sveučilišta Brown. Mladi ljudi tako teže za velikim stvarima i priznanjima, dramatičnim preokretima i doživljajima, poput putovanja i zaljubljivanja jer uz njih grade svoj identitet. Starijima to pak ne treba, pa su u stanju više uživati u malim stvarima.

5. Ostvareni ciljevi nose zadovoljstvo

Ljudi su generalno sretniji nakon što ostvare neke od većih životnih ciljeva koji su si zadali, poput željenog zaposlenja, osnivanja obitelji, gradnje doma i sličnih stvari. Što više ciljeva netko ostvari, to je veći njegov osjećaj samopostignuća, a to zdravo samopouzdanje rađa pozitivan stav i sreću u životu.

6. Što smo stariji, lakše se prihvaćamo

Iako sreća u starijoj dobi ovisi o okolnostima, zdravlju i životnom putu, svaki čovjek nužno prihvaća svoje mane i vrline više nakon što sazre i obogati svoj život iskustvom. Tako znanost potvrđuje poznatu Budinu misao "Mir i sreća dolaze iznutra, nema smisla tražiti ih vani". Psiholog Ken Eisold objašnjava da kako godine prolaze ljudi sve manje imaju potrebu postati ono što misle da trebaju biti, već samo jesu i to prihvaćaju.