Bijele mrlje na zubima: Zašto ih neki ljudi imaju, a neki ne?

Ako imate bijele mrlje na zubima i to oduvijek - to nije znak za zabrinutost, kažu stomatolozi. Radi se o dentalnoj fluorozi koja se razvija još tijekom djetinjstva, nakon nicanja trajnih zubi. Službeno se navodi kao razvojni poremećaj u zubima, odnosno caklini koji nastaje zbog prekomjernog unošenja fluorida u organizam tijekom razvoja.

Na caklini to poprima izgled tzv. "bijele pjegavosti" na zubu, a nastaje zbog velike količine fluorida u vodi za piće. Fluoroza cakline nastaje samo u doba formiranje cakline te kao takva ne predstavlja razlog za zabrinutost.

No, ako se bijele mrlje javljaju u odraslom životu i to iznenada, tada mogu biti razlog za brigu. Tada takve mrlje mogu biti simptom ranog karijesa, osobito ako se bijele točke nalaze u samoj blizini zubnog mesa. To se zbiva kad bakterije u ustima, koje su bile ugljikohidratima, počinju lučiti kiselinu koja napada strukturu zuba. Tada se bijela točka javlja kao lezija ispod koje se počinje stvarati šupljina.

U tom se trenutku proces truljenja zuba još može zaustaviti - ponajprije nanošenjem fluora na bijele točke, što pomaže zubu u zadatku samoizlječenja.

A otkuda tamne mrlje?

Vanjski uzroci promjene boje zuba najčešće su životne navike poput pušenja te konzumacije kave i tamnih pića. Unutrašnji uzroci obojenja zuba su kompleksniji, a mogu biti posljedica odlaganja pigmenata u samu strukturu zuba.

One mogu nastati kao produkt uzimanja pojedinih antibiotika, posljedica genetike, starenja ili uslijed odumiranja živca unutar zuba. Na zubu se uz zubno meso mogu naći tamni vjenčići koji predstavljaju estetski problem.

Rješenje za takve probleme je pjeskarenje – postupak kojim se odstranjuju obojenja raznog porijekla s površine zuba mlazom koji je mješavina sitnih zrnaca pijeska, zraka i vode.

