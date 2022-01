Ako se stalno pitate kako ukloniti neugodan miris iz ručnika, vjerojatno vam nisu dovoljno čisti i ne osuše se do kraja između korištenja. Zato je važno znati kako pravilno oprati ručnike te znati odabrati dobre ručnike. No, čak i kada to usavršite još uvijek postoji šansa da će ti ručnici dobiti plijesan i imati neugodan miris, unatoč svim vašim naporima.

POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje doma

Pravilno održavanje ručnika je važno jednako kao i pohranjivanje čistih ručnika na pravo mjesto – ali postoji još jedan trik koji pomaže zadržati izgled i miris svježine. Ovo pravilo za održavanje ručnika dolazi od autorice Erin Napier koja tvrdi da su bijeli ručnici savršen izbor.

- Majka mog muža me naučila ovom triku. Ona živi s muškarcima koji se bave sportom i koji su automehaničari i dolaze doma masni i prljavi, a njezini ručnici svejedno mirišu na svježinu - kaže Erin.

Što bijele ručnike čini tako posebnima?

- Samo ih treba izbijeliti. Svaki put kada ih perete, dodajte u perilicu malo izbjeljivača i trajat će vječno. Nikada neće imati plijesni i uvijek će mirisati na svježinu - kaže Erin.

Ova metoda se također primjenjuje u hotelima diljem svijeta. Naime, hotelski ručnici su gotovo uvijek bijeli, vjerojatno iz istog razloga. Mogu se izbjeljivati pri svakom pranju kako bi ostali svježi i čisti, bez ružnih mrlja od izbjeljivača koje biste dobili da radite istu stvar sa šarenim ručnicima.

Bijeli ručnici možda nisu ničiji prvi odabir, no sigurno počinju pokazivati ​​znakove korištenja i prljavštine brže nego tamniji ručnici, iako bi to mogao biti znak da ih morate češće prati, piše Real Simple.