Bijes ćete utišati ako djetetu kažete: 'Čujem te i razumijem te' jer dijete upravo to i želi

<p>Izljevi bijesa dvogodišnjaka normalan su dio razvoja, no ta faza ipak zbunjuje roditelje. U nelagodi, pokušavaju ga umiriti logičnim objašnjenjima i upravo tu čine najveću pogrešku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO O odgoju djece u Danskoj:</p><p>- U djetetu ne treba gledati malog čovjeka nego malo biće koje roditelji tek moraju civilizirati i naučiti pristojnu ponašanju. Mozak djeteta vodi se emocijama i instinktima, a ne logičkim razmišljanjem, stoga ih logikom i uvjeravanjem nećete smiriti ni utješiti. Da biste riješili dječje izljeve bijesa, mislite poput neandertalca! - poručuje roditeljski guru, dr. <strong>Harvey Karp</strong>.</p><p>Da bi vas dijete razumjelo, služite se kratkim frazama do tri riječi, a ako mališan govori, do pet. Budite glumac. Način na koji govorite važniji je od onoga što govorite. Prilagodite ton, izraz lica i govor tijela djetetovim emocijama.</p><p>Durite se, mašite rukama, naborajte čelo. Budite dramatična jeka onoga što dijete osjeća kako biste mu pokazali da ga potpuno razumijete. Ponavljajte istu frazu pet do deset puta sve dok ne pridobijete djetetovu pozornost. Tek kad se smiri i usredotoči na vaše riječi, uključite logiku i objasnite mu zašto nešto ne smije ili mora napraviti.</p><h2>Okrenite svoju evoluciju unatrag</h2><p>U tri godine života dijete brzinski prolijeće kroz dostignuća ljudske, pet milijuna godina duge evolucije te uči govoriti, hodati, izrađivati i rješavati probleme. Stoga, da biste razumjeli svoje dijete, napravite evolucijski korak unatrag. </p><h2>O problemima govori kroz izljeve bijesa</h2><p>Izljevi bijesa u djece najčešće se javljaju kao spontana reakcija na jake emocije. Okidači za izljeve bijesa mogu biti glad, umor, bol, emocionalna preopterećenost, strah, uzbuđenje, dosada i stres te nedostatak željene pažnje.</p><h2>Kroz igru se određuju čvrste granice</h2><p>Logika i uvjeravanje, najčešće oružje kojim se služe moderni roditelji, potpuno su besmisleni kad mališan vrišti i urla. Da biste unaprijed spriječili dječje izljeve bijesa, redovito pričajte i igrajte se sa svojim djetetom, odredite jasna pravila i smjernice te se odnosite prema mališanu s poštovanjem. </p><h2>Djeca bolje razumiju glumce</h2><p>Da biste doprli do djeteta i prekinuli izljev bijesa, govorite energično, strastveno i dinamično uz mnogo gestikuliranja, velik osmijeh, mrštenje i grimase, baš kao što to čine mališani. </p><h2>Ponavljanjem se privuče pozornost</h2><p>Da biste privukli djetetovu pozornost, ponavljajte više puta njegove riječi. Kad vas pogleda, to je znak da ste na pravom putu te da dijete počinje slušati i razmišljati. Tad je trenutak da upotrijebite logiku i argumente.</p>