I to je moguće: Što kad mama ne želi imati posla s vama?!

Otuđenje u obiteljima nije rijetkost, a najčešće su djeca ta koja se udalje i prekinu kontakt s nekim ili svim članovima obitelji. No što kad to učini majka i jednostavno prekine kontakt s djecom

<p>Otuđenje u obitelji dugo se smatralo rijetkim, no danas udaljavanje odrasle djece od roditelja konačno dobiva pažnju koju zaslužuje, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/intl/blog/tech-support/202008/when-mom-cuts-you-out-her-life-and-the-family">Psychology Today.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tko je od ovih ljudi bogat?</p><p>Istraživanja su pokazala kako je riječ o vrlo čestoj pojavi. Znanstvenik <strong>Richard Conti </strong>uvjeren je da je stvarni broj sličan stopi razvoda. Naravno da je svako otuđenje jedinstveno, no znanstvenici su pokušali pronaći zajednička obilježja tog procesa, od razloga do činjenice tko je prvi koji će prekinuti kontakt.</p><p>Stvarnost je da većinu kontakata prekidaju odrasla djeca, a smatra se da ih oko 12 posto pokreću roditelji i to najčešće majke. Kulturološki stavovi mnogo utječu na to tko će prekinuti odnos, osobito jer se smatra kako je veza majke i djeteta vječna i neraskidiva.</p><p><strong>Megan Gilligan, Jill Suitor i Karl Pillemer</strong> u istraživanju su ustanovili da su najčešći uzrok udaljavanja velike razlike u odnosu prema vrijednostima koje njeguju majke i njihova odrasla djeca. Kao što će se poslije pokazati, ono što se smatra dobrim razlogom za prekid odnosa podložno je debatiranju. Kad je riječ o toksičnim odnosima majki i kćeri ili roditelja koji to nisu zbog stalne uporabe droge i alkohola, boravka u zatvoru i kriminala, uzroci otuđenja su prilično razumljivi.</p><p>Za usporedbu, odraslu djeca koja se otuđe od roditelja ljudi odmah prozivaju pitanjem tko ih je hranio, oblačio i brinuo se o njima, te ih se smatra sebičnima i nezrelima. To nije pretpostavka nego rezultat istraživanja koje su proveli <strong>Christine Rittenour, Stephen Kromke</strong> i njihovi kolege baveći se stereotipima vezanima uz otuđenje.</p><p>No stvarnost je da odrasla djeca ulažu puno vremena promišljajući o toj odluci i prije nje obično uspostavljaju granice i ograničenja. Oni na neki način okolišaju oko otuđenja. Je li razlog razlika u shvaćanju životnih vrijednosti ili negodovanje životnim stilom djeteta ono koje će majku nagnati da prekine veze? Imajte na umu da uz otuđenje dolazi određena doza srama jer je riječ o devijaciji od norme koja je uvijek neugodna. Je li stoga neprihvaćanje životnog stila djeteta rezultat dubljih i toksičnijih napetih odnosa?</p><p>To je bio slučaj i sa Jordan (50) koja tvrdi kako je njezina majka bila puna predrasuda i prekinula je sve odnose s njom kad se zaručila za kolegu studenta koji je bio miješane rase.</p><p>- Čini mi se da je moj brak bio izlika koju je tražila. Moja majka je tvrdoglava i želi da je uvijek po njezinom, a tata joj je u tome bio podrška. Moji su roditelji iz radničke klase i vrlo su konzervativni. Uvijek me zadirkivala zbog mojih ambicija. Bila je protiv toga da se školujem, pa sam otišla od kuće kad sam napunila 18 godina. Radila sam i istovremeno se školovala. Postavila sam granice i malo toga o svom životu dijelila s roditeljima jer su oboje bili puni kritike i stalno su me obeshrabrivali. Nisu bili ponosni kad sam upisala studij prava, a majka mi je predbacivala da želim biti superiorna njima i bratu koji je, kao i otac, postao krovopokrivač - piše Jordan pojašnjavajući kako je odnos bio prilično klimav i potrajao je neko vrijeme, no stvari se drastično promijenile kad se zaručila.</p><p><br/> - Vjerovala je da ima dobar razlog kako bi me isključila, razlog s kojim će se složiti obitelj i njezini prijatelji. I djelovalo je. Naravno, boljelo je, ali nisam htjela sudjelovati u tom ogorčenju. Moj suprug, naše dvoje djece i ja sagradili smo dobar život bez njih - napisala je.</p><p>Iako su anegdotalne, a ne znanstvene, priče ljudi koji su se otuđili od majke pokazuju kako nije neuobičajeno da unatoč tome djeca ostanu u kontaktu s drugim članovima obitelji, a jednako je često i to da drugi članovi obitelji odabiru stranu jer ih se često na to prisiljava. Relativno rijetko pojedinci u tom uspiju zadržati neutralnost.</p><h2>Kazna</h2><p>Mnoge žene tvrde kako su ih majke udaljile ako su postale preglasne oko toga kako ih roditelji tretiraju ili su inzistirale na postavljanju granica. Kod većine je to udaljavanje oblik kazne. Slično je ispričala i Alice (55).</p><p>- Moja majka je uvijek bila nametljiva i kritična i to je eskaliralo kad sam rodila prvo dijete. Preispitivala je sve što radim kao majka i to je nastavila činiti godinama poslije, sve dok nije s mojom kćeri počela razgovarati na način na koji je to činila i sa mnom. Samo kritika. Tad sam je pozvala i istaknula da to nikad nije činila sa starijom sestrom Nan, a ona mi je odbrusila da ne bi morala ništa govoriti da sam i ja dobra majka kao Nan. Nije htjela prestati i tad sam joj rekla da se želim odmoriti od nje - opisuje Alice koja kaže kako je majka istog trenutka prestala razgovarati s njom i počela je ogovarati svima koje je poznavala.</p><p><br/> - Od tada je prošlo 15 godina i u međuvremenu se nismo čule. Zadnje što želim je moliti je da se zbližimo kako bi opet mogla biti nasilna prema meni i mojoj djeci. Ne, hvala - zaključuje Alice.</p><h2>Crna ovca</h2><p>Mnogo kćeri također opisuju kako su u obitelji predstavljale žrtveno janje, a u odrasloj dobi crnu ovcu bez obzira na svoje uspjehe.<br/> - Uspješnija sam od svoje dvije sestre, no to nitko ne bi pretpostavio slušajući razgovore za večerom u našoj kući. Roditelji i sestre me i dalje zezaju zbog mana koje samo oni vide - kaže Norah.</p><p>Kod većine kćeri koje su žrtveno janje javlja se otpor i one ograničavaju kontakt sa svojim obiteljima, no ostaju šokirane kad uz podršku braće ili sestara majke prekidaju svaki kontakt s njima. Lisabeth (36) čak je dobila pismo svoje majke u kojoj joj objašnjava zašto je udaljuje od svoje obitelji.</p><p>- Između mene i majke odnosi nikad nisu bili idealni i stalno je bila kritična. Odrastala sam kao žrtveno janje u obitelji. Zato sam u odrasloj dobi ograničila kontakt s njom na kratke e-mail poruke i sitna telefonska čavrljanja. Suprug i ja smo se odselili na drugi kraj zemlje tako da nije bilo puno mogućnosti za susrete s njom. No iznenada je stiglo pismo. Nije mu prethodila svađa ni bilo kakve nesuglasice. U tom pismu ona je detaljno pojasnila moje mane i kako me zato ne želi ni čuti ni vidjeti više. Bila sam šokirana, a moj suprug nije mogao vjerovati da to vidi. Sestre mi nisu htjele reći što se dogodilo, nego su ustvrdile da mama ima svoje razloge. Otac uopće nije htio o tome razgovarati. Tek sam godinama poslije od rođakinje čula da su sestre utjecale na mamu i uvjerile je kako ne zaslužujem pripadati njihovoj obitelji - opisala je.</p><p>Znanstvenik Gary Gemmill ističe kako prisustvo žrtvenog janjeta dopušta obitelji da vjeruje kako bi bez njegova prisustva bili savršeni. Izbacivanje tog člana obitelji učvršćuje stav obitelji i njihove odnose.</p><h2>Nasljedstvo</h2><p>Mnogo je priča u kojima su roditelji ostarjeli, razvedeni ili obudovjeli, a uz njih dolazi i imovina. Zato braća ili sestre čine sve kako bi izbacili druge potencijalne nasljednike. Tako je, primjerice, žena ostala šokirana kad je nakon 15 godina relativno civiliziranih razgovora i rijetkih kontakata majka blokirala njezine poruke i pozive i čak ju je blokirala na Facebooku. Nazvala je oca, no na njegov telefon se javila majka i prekinula razgovor. Tek joj je obiteljski odvjetnik poslije javio kako ju je obitelj isključila iz oporuke i više nije nasljednica nekretnina.</p><p><br/> U drugoj pak situaciji žena je otkrila da su je isključili tek nakon majčine smrti što je za nju bio potpuni šok.<br/> - Unatoč našim neslaganjima, ponašala sam se odgovorno i čak sam je primila u svoj dom na nekoliko godina bez obzira što je za mene, mog muža i djecu to prouzročilo kaos. Kad se više nismo mogli brinuti o njoj, plaćala sam joj boravak u ustanovi za njegu i redovito je posjećivala, dok moja dvojica braće uopće nisu dolazili. Nikad nije bilo sukoba ni scena, tako da mi je zapravo iz groba poslala pljusku - piše ona pretpostavljajući kako je majka tek tada skupila hrabrost da je se odrekne iako je to vjerojatno željela čitavog života.</p><p><br/> - Ne mogu opisati bol zbog koje i dalje idem na terapiju. Sad tek uviđam da ništa nisam mogla učiniti kako bi ona promijenila svoje mišljenje niti sam je mogla natjerati da me voli - kaže anonimna žena.</p><p>U kombinaciji sa psihološkim istraživanjem, ove anegdotalne priče svjedoče koliko je nevjerojatno složen odnos između majki i kćeri i koliko su snažne sile iza svakog zasebnog otuđenja.</p>