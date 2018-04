Bila je na 20 svadbi u 4 godine: Zbog dugova živi s roditeljima

Georgina Childs (30) voditeljica PR-a iz Woodforda u Velikoj Britaniji ostala je dužna 2000 funti (oko 17.000 kuna) i morala se preseliti u kuću svojih roditelja nakon 20 vjenčanja u četiri godine i 12 djevojačkih zabava. Kada dobije pozivnicu od nekoga, jednostavno ne zna reći "Ne".

- Kada dobijem pozivnicu, počnem sva drhtati. Voljela bi da mogu reći "ne", ali kako reći svojim prijateljima da jednostavno mislite kako njihovo vjenčanje nije unutar vašeg proračuna - objasnila je i dodala:

- Znam kakva je procedura na svadbama. Nevjesta će hodati niz prolaz, tema će biti cvjetna prožeta zelenilom, a moja bilanca u banci dobit će još jedan udarac od 270 funti (oko 2300 kuna). Tu su putovanje, smještaj, dar i haljina, a ta brojka ne uključuje djevojačku - kaže Georgina, a prenosi The Sun.

Od ljeta 2014. godine potrošila je ukupno 9250 funti (oko 80.000 kuna) na tuđe svadbe - 6465 funti na sama vjenčanja i 2.785 na djevojačke zabave.

- Nekad sam jako voljela odlaziti na svadbe. Sve je bilo nekako novo i uzbudljivo, iako je koštalo puno, no imala sam novca - dodala je. Ali, iste 2014. godine pozivnice su počele stizati brzo i često. Kalendar joj je bio pun obilježenih datuma, a novaca je imala sve manje.

- Uhvatila me panika. Imala sam osjećaj kao da si svi ostali gosti mogu priuštiti smještaj u lijepom hotelu ili dati dio za zajednički poklon, a ja to ne mogu. Bio mi je pritisak da nekako moram izdržati. Do 2016. godine jedini način da to sve platim bila je kreditna kartica. Trudila sam se pokriti sve troškove. Nastavila sam plaćati rezervacije po hotelima, karte za vlak, avion..., priča ova djevojka.

U studenom lanjske godine imala je 1550 funti (više od 13.000 kuna) na kreditnoj kartici i bila je 800 funti (skoro 7000 kuna) u "crvenom". Pokušala je smanjiti troškove odlazaka na vjenčanja jeftinijim smještajem, prijevozom, skromnijim darovima, posuđivanjem haljina... Ali, dug je samo rastao.

Kaže da su je neki ljudi znali pitati da im posudi nešto novca za djevojačku zabavu, ali novac joj nisu nikada vratili.

Od 20 vjenčanja na kojima je bila u zadnje četiri godine, 13 ih je bio u Londonu. Neka od tih ceremonija su bila vrlo luksuzna pa joj je bilo neugodno doći u jeftinoj haljini. Prisjetila se kako je to bio razlog što je za jednu haljinu potrošila 250 funti (više od 2000 kuna).

- Većina gostiju na svadbama su isti ljudi pa se ne mogu pojaviti u istoj odjeći, ljudi bi primijetili. Lanjske godine pozvali su me na vjenčanje u Toskanu, u Italiju. Kada sam vidjela pozivnicu, osjećala sam se bolesnom. Na kraju sam potrošila 800 funti na letove, smještaj, hranu, piće i dar. Dodatni troškovi obroka dan prije vjenčanja i dan nakon, bili su stvarno visoki - ispričala je.

Dodala je kako je za trodnevnu djevojačku zabavu u Španjolskoj dala 600 funti (oko 5000 kuna) - mjesečni iznos najamnine za stan. Bila je, kaže, na 12 djevojačkih zabava - pet u Londonu, dvije u Španjolskoj i ostale po drugim dijelovima Velike Britanije.

Zbog silnih vjenčanja je izostajala s posla, trošila dane godišnjeg... Na kraju je zbog sve lošijeg financijskog stanja morala otići iz stana u Londonu i vratila se roditeljima. Želi uštedjeti novac kako bi se izvukla iz dugova.

- Ne sjećam se kada sam si zadnji put nešto kupila, a što nije vezano za vjenčanje. Čak i kada sam stigla svojim roditeljima, i tamo su me čekale dvije nove pozivnice. Voljela bi otići na jedno do dva vjenčanja godišnje, ali najprije ću čekati da mi se bankovni račun oporavi. Ali, to neće biti tako brzo - kazala je.

