Kupio sam joj prsten i želio je zaprositi, ali saznao sam istinu

Za ovog mladića život se u trenu preokrenuo, od ogromne sreće do prevelike tuge. Saznao je da mu djevojka spava s kim stigne, od mehaničara, prodavača do vlasnika auto salona. Svoju situaciju je ispričao za The Sun, od njihove kolumnistice Dear Deidre zatražio je savjet.

Ovo je njegova priča, a niže je savjet koji je dobio:

Draga Deidre,

Imam 28 godina i osobni sam trener. Moja partnerica je recepcionerka u salonu za automobile. Ima 25 godina i okružena je momcima na poslu, ali nikada nisam brinuo zbog toga.

Nedavno sam naletio na prijatelja čiji brat radi u istom salonu kao i ona. Rekao mi je da moja djevojka ima reputaciju - da u garaži spava s kim stigne, s mehaničarima, prodavačima pa čak i sa šefom.

Suočio sam je s time i priznala je da to radi više od dvije godine. Već sam kupio prsten i želio je zaprositi, ali sad stoji u ladici.

Još uvijek smo zajedno, ali ne mogu prijeći preko toga koliko me je povrijedila. Više joj ne mogu vjerovati.

Savjet:

Nije ni čudo da joj ne možeš vjerovati. Morat će se jako potruditi i dokazati kako se promijenila. Sad se nameće pitanje - zašto se tako ponaša?

Je li joj potrebno beskrajno potvrđivanje da je poželjna? Kakav odnos ima s roditeljima?

Moj e-letak "Cheating – Can You Get Over It?" (Prevara - možeš li prijeći preko toga?) može pomoći, ali mora biti jasno da ona ima samo jednu priliku da se dokaže.

Postoji li život nakon prevare?

Američka seksualna terapeutkinja Esther Perel vjeruje da nevjera ne mora završiti konačnim razlazom partnera - ona može i očvrsnuti vezu. Odlučno tvrdi da se većina veza i brakova može oporaviti od nevjere, ali da u društvu postoji stigma o partneru koji je prevaren i ostaje u braku. Na njega se gleda s nevjericom i žaljenjem, što ljude može više mučiti nego sama nevjera.

- Ponekad je veza koja je "pretrpjela" prevaru jača nego prije, iskrenija i dublja od veze kakva je bila prije tog čina. A razlog tome je što ljudi napokon sve stave na stol i raščiste sve probleme, nesigurnosti i nedoumice - ispričala je.

- Želja je jaka. Izdaja je jaka. Ali može se izliječiti. Neke su prijevare posmrtno zvono vezama koje su već bile na umoru, no neke će nas druge osvijestiti za neke nove mogućnosti. Većina parova koji su doživjeli prevare ostaju zajedno. Neki od njih jedva prežive, a drugi tu krizu pretvore u priliku, to pretvore u proizvodno iskustvo, mislim da je to čak točnije za prevarenu stranu koja često kaže: "Misliš da ja nisam htio nešto više? No nisam." Kad se prijevara otkrije, i oni imaju pravo tražiti više i više ne moraju održavati status quo od kojeg ionako možda nisu imali neke prevelike koristi - otkriva Esther i ističe da je za prevarenu stranu nužno da traži i doživljava iskustva koja će je veseliti i povratiti izgubljeni identite, poput više druženja s prijateljima, posvećenosti sebi ili svojim hobijima.

Ističe i da su afere u digitalno doba smrt od tisuća uboda, jer nailazimo na poruke koje otkrivaju želje, zagrljaje, dodire, osjećaje i fotografije.

- Mnogim sam svojim pacijentima rekla da kada bi u svoje veze unijeli desetinu smjelosti, mašte i elana koji ulažu u afere, vjerojatno mi ne bi imali potrebu dolaziti - zaključila je ističući da prijevara može donijeti parovima bolji i snažniji odnos.