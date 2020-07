'Bila je van sebe, razvela se od mene zbog suđa kraj sudopera'

Da smo supruga i ja dijelili iste vrijednosti, nade i snove, da sam se svjesno bavio poslovima u kućanstvu, vjerujem da bismo i dalje bili zajedno, rekao je Matthew, koji je svojom pričom spasio mnoge brakove

<p>Nakon što smo 13 godina proveli skupa, devet godina bili u braku i imamo četverogodišnjeg sina, moja žena je odlučila da joj je dosta, požalio se Britanac <strong>Matthew Fray</strong>. Ostavio je posuđe kraj sudopera, što mu je supruga zamjerila, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12188842/wife-divorce-dishes-by-sink/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>Iako nije uspio spasiti vlastiti brak, spasio je brojne druge. Priču o razvodu i posuđu objavio je na svom blogu pa su mu počele pristizati poruke iz Amerike, Europe, Australije, Novog Zelanda, Afrike... I muškarci i žene zahvaljivali su mu što im je spasio brak te mu se učinilo kako je posuđe problem u mnogim brakovima. Raspravama oko toga nikad kraja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako pravilno prati posuđe?</strong></p><p>Matthew je ispričao kako je jednom supruzi želio pomoći s poslovima oko kuće pa je oprao rublje. No, u džepu mu je ostalo nalivpero. </p><p>- Jako se razljutila zbog toga. Mislio sam da nije fer i da je to iskrena pogreška. Da je ona tintom obojila moju odjeću, nikad se ne bih tako naljutio. Ne bih se nikad ljutio zbog nesreće - rekao je Matthew.</p><p>Smatra da su mnogi supruzi zapravo nenamjerno loši. Stoga je počeo držati predavanja supruzima diljem svijeta. </p><p>- Mnogi moji klijenti pokušavaju vratiti povjerenje u već narušenom braku. Često nisu sposobni objasniti kako su svoju vezu doveli u takvo stanje - kaže Matthew. </p><p>Primijetio je kako muškarci umjesto da slušaju partnera, probave informaciju i pozabave se time zbog čega se osoba koja je s njima osjeća loše, oni troše svoju energiju na tri načina. </p><p>- Osporavaju činjenice koje je njihov partner iznio; slože se s činjenicom, ali vjeruju da njihov partner pretjeruje ili brane svoje postupke objašnjavajući zašto su to učinili - priča Matthew. </p><p>U sva tri slučaja osjećaji partnera su nevažeći. Matthew zaključuje kako muškarci često ne vide čime se sve njihove supruge bave. Pomažu djecu oko škole, voze ih na izvannastavne aktivnosti, planiraju ili idu na obiteljske događaje ili izlete... </p><p>- Iscrpljujuće je. To sam otkrio kad je moja supruga odselila i prvi put sam se morao sam brinuti o kući, poslu i djetetu bez podrške druge odrasle osobe - kaže. </p><p>Kaže kako nije realno da majke i bake nose sav teret kućanskih poslova.</p><p>- Testirao sam muškarce u mom rasponu godina (imam 41 godinu) i rezultati su pokazali kako oni stupaju u brak s uvjerenjem da će njihove supruge upravljati istim zadaćama kao i njihove majke dok su odrastali. Suprug koji ne želi pomagati oko brige za dijete, uskoro će postati kao drugo dijete. Brakovi bez seksa ne proizlaze samo iz gubitka tjelesne privlačnosti. To je gubitak i emocionalne intimnosti - zaključuje Britanac. </p><p>Matthew se prisjeća kako mu je supruga govorila da je iscrpljena jer njemu mora stalno govoriti što da radi. Uvijek joj je govorio neka mu kaže što treba raditi i on će to napraviti, ali ona se nije željela ponašati kao njegova majka već kao partnerica. </p><p>- Da smo supruga i ja dijelili vrijednosti, nade i snove, da sam se svjesno bavio poslovima u kućanstvu, vjerujem da bismo i dalje bili zajedno - rekao je za kraj Matthew. </p>