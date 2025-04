Nova porcija 'Seksa i grada': Carrie Bradshaw i u pedesetima piše o ljubavi, seksu i odnosima

Premijera treće sezone Max Original serije „I tek tako...“ (And Just Like That...), producenta Michaela Patricka Kinga, bit će 30. svibnja na Max streaming platformi.

Treća sezona imat će 12 epizoda, a prati Carrie, Mirandu, Charlotte, Seemu i Lisu kako se nose s kompliciranom stvarnošću života, ljubavi, seksa i prijateljstva u svojim 50-ima u New Yorku.

U seriji glume Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wellsa i Johna Corbetta.

Seriju „I tek tako...“ razvio je i izvršno producirao Michael Patrick King, zajedno s izvršnim producentima Johnom Melfijem, Sarah Jessicom Parker, Kristin Davis, Cynthijom Nixon, Julie Rottenberg, Elisom Zuritsky i Susan Fales-Hill. HBO seriju “Seks i grad” kreirao je Darren Star prema knjizi “Seks i grad” Candace Bushnell.