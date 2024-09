'Bila sam s 40 oženjenih tipova, radim uslugu njihovim ženama'

Posljednjih petnaest godina Britanka Elizabeth (52) isključivo izlazi s oženjenim muškarcima. Zaposlenica u turističkoj industriji, koja želi ostati anonimna, opisuje se kao ‘osoba koja se stapa s okolinom, koju ne biste primijetili u supermarketu’ – iako njezin ljubavni život nije ni približno tako običan.

Foto: 123rf

Njezini će postupci vjerojatno razbjesniti mnoge žene, no takozvana ‘uništavateljica brakova’ samouvjereno tvrdi kako je zapravo ‘spašavala brakove’ šaljući zadovoljne i sretne muževe natrag njihovim ženama, piše The Sun.

Otkrivajući neke od svojih najbizarnijih ljubavnih susreta, uključujući i muškarca koji ju je pokušao prevariti koristeći fotografije svog sina, objašnjava kako je počela izlaziti s oženjenim muškarcima nakon što ju je njezin suprug ostavio zbog mlađe žene.

Elizabeth, iz jugoistočne Engleske, kaže:

- Volim upoznavati oženjene muškarce i živim najbolji život. Ako idem u pakao, bar ću se dobro zabaviti na tom putu. Ovaj stil života mi odgovara. Nije vulgarno ni jeftino, to je ukusno i siguran način da ljudi ispune svoje želje, osjećaju se bolje, spase brakove i sačuvaju svoje samopoštovanje.

- Na kraju, radi se o tome da živimo najbolji život. Supruga je sretna jer joj je muž zadovoljan, muž se osjeća ispunjen na način na koji nije bio sa svojom ženom, a ja sam sretna s muškarcem koji očito uživa biti sa mnom - iskrena je.

- Ne osjećam se loše zbog toga što radim, jer da se osjećam, odmah bih prestala. Kad bih mislila da to nekome šteti, odmah bih stala. Ljudi se možda neće složiti sa mnom, ali nije me briga, svi imaju pravo na svoje mišljenje, kao i ja - smatra.

Slom braka

Elizabeth je počela izlaziti s oženjenim muškarcima 2010. godine, nekoliko mjeseci nakon što se rastala od supruga s kojim je bila 21 godinu, a koji je imao aferu s mlađom ženom koju je upoznao dok je radio u inozemstvu.

Vjeruje da se njezin bivši, s kojim ima sina od 23 godine, možda zabavljao iza njenih leđa čak dvije godine, no opet, bila je šokirana kada je sve priznao.

Elizabeth se prisjeća:

- Sjećam se da je usputno ubacio tu bombu u razgovor za doručkom rekavši kako ima 'prijateljicu' i da je to bolje od onoga što smo imali mi.

- Trebalo mi je nekoliko trenutaka da obradim to što je rekao. Bio je to šok. Pitala sam ga kako to utječe na nas, a on je rekao: 'Samo nastavimo kao dosad' i ubrzo nakon toga otišao na posao - izjavila je.

- Uzela sam si neko vrijeme prije nego sam mu rekla da želim razvod, no nisam bila povrijeđena. Nije bilo ljutnje. Prihvatila sam da mu nisam davala ono što je htio pa je našao nekoga tko je mogao. Nikada nisam vrištala ni vikala. Bila sam razočarana i krivila sebe. Shvatila sam da sam zakazala, trebala sam se više truditi i bolje brinuti o našem braku - uvjerena je.

Novi početak

Kasnije te godine, Elizabeth je bila spremna ponovno početi razmišljati o vezi. No, tradicionalne aplikacije za upoznavanje nisu joj odgovarale jer je čula ‘horor priče’ o muškarcima koji su ‘samo htjeli seks’.

Foto: 123RF

- Nisam tražila ozbiljne veze, a nakon što sam vidjela kako je moj bivši muž sretan, pomislila sam – zašto ne potražiti oženjenog muškarca? - pitala se.

- On je našao mlađi model i bio sretan. Bila je vrlo lijepa, mlada, vitka i prava trofejna žena, dok sam se ja osjećala neugledno i tužno. Samo sam pomislila, vrijeme je da podignem ulog jer sam već sve izgubila, a ono što sam radila očito nije bilo ispravno – osim toga, što je dobro za gusku, dobro je i za gusana - rekla je.

- Znala sam da gospodin Pravi neće pokucati na moja vrata, morala sam ga pronaći, a ako nije gospodin Pravi, mogao je biti gospodin Sada - navela je.

Elizabeth je čula za američku stranicu Ashley Madison, ali je smatrala da je ‘premlada, preglamurozna, preamerička i preskupa’, pa je slučajno naišla na Illicit Encounters.

- Pisalo je da ima više od milijun članova i pomislila sam, sigurno će netko od njih imati ono što tražim i trebam u tom trenutku - izjavila je.

Prijavila se krajem 2010. godine i tada, dok je bila ‘svježa roba’, primala je čak 47 poruka dnevno od oženjenih muškaraca svih dobi.

Danas smatra da je ‘dobar dan’ kada dobije dvocifren broj poruka, a uvijek ih ima najmanje sedam ili osam koje čeka u njezinoj pristigloj pošti.

Bizarni spojevi

Elizabeth se prisjeća nekih svojih najčudnijih susreta, poput muškarca koji je sa sobom donio vjenčani album i rekao joj da ignorira ženu u bijelom.

Jedan je pokušao prevariti je koristeći fotografije svog sina, dok je drugi živio s majkom i imao policijski sat.

Elizabeth je primila na desetke tisuća poruka otkako se pridružila stranici, ali je do sada razgovarala s otprilike 150 muškaraca, a samo njih 40 upoznala uživo.

Jedan me muškarac podsjetio na lik Timothyja Lumsdena kojeg je Ronnie Corbett glumio u seriji 'Sorry!' – bio je naveden kao 'rastavljen', ali mislim da je to zapravo značilo 'želim imati ženu, ali je nikad nisam imao'.

- Živio je s majkom i rekao mi da mora biti kod kuće do 21 sat jer njegova majka ne voli da ostaje vani do kasno. Pitala sam ga: 'Što se dogodi ako ne dođeš na vrijeme?' Na to mi je odgovorio: "Ne znam, uvijek sam bio doma prije devet".

Neki su spojevi doveli do dugotrajnih ‘polovičnih veza’, a najduža je trajala šest godina s oženjenim muškarcem, sve dok nije preminuo 2016. godine.

- Bili smo presretni zajedno. Sve je išlo svojim tokom i nitko nije ništa znao. Imali smo divne trenutke i voljela sam svaki trenutak s njim - rekla je.

- Imam potpune emocionalne veze s tim muškarcima, ali nikada neće biti ništa više od toga. Svjesna sam da ću sa svakim prekinuti. Jedan mi je rekao kako previše voli svoju ženu da bi nastavio, drugi se preselio, pandemija je utjecala na završetak jedne veze, a jedan je preminuo - prisjetila se.

- Da mi itko od njih kaže da će napustiti svoju ženu zbog mene, rekla bih 'ne', jer nemam apsolutno nikakvu želju biti vezana. Jednom prevarena, dvaput oprezna, to se neće dogoditi - izjavila je.

Nisam ‘uništavateljica domova’

Elizabethini 'susreti' variraju od 19-godišnjaka do osamdesetogodišnjaka.

Trenutno je u ‘vezi’ s oženjenim djedom iz Birminghama, koji je sa svojom ženom u braku već 35 godina, a uspijeva razgovarati s njim svaki dan.

- On je divan, nikada ništa ne traži od mene osim da se vidimo tri do četiri puta mjesečno, kad nam to posao dopusti. Zatim se vraća kući i brine o svojoj ženi s invaliditetom. Jako sam zadovoljna situacijom - izjavila je.

Uvijek se nalaze u hotelu, što Elizabeth kaže da većini muškaraca više odgovara jer je ‘lakše pronaći alibi’ za boravak u hotelu tijekom poslovnih putovanja nego kod ‘nepoznate plavuše’.

- Nitko ne želi stvarati probleme u svojoj blizini. Boravak u hotelu pomaže im ako misle da ih netko prati i smanjuje rizik da nas netko poznat vidi - dodala je.

- Iako me njihovi brakovi ne zanimaju, mislim da zapravo spašavam brakove. Oni se osjećaju bolje zbog sebe, dobiju svoje samopouzdanje i vraćaju se svojim ženama i osjećaju se puno sretnije nego kad su otišli - kaže.

- Dajem im polet u životu, a oni ga odnose kući. Ako je muž sretan i zadovoljan, i supruga će biti sretna, pa im zapravo činim uslugu. Ako nisu varali sa mnom, varali bi s nekim drugim - smatra.

Elizabeth inzistira da nikada ne bi ni pomislila učiniti isto što je učinio njezin bivši suprug jer ‘on to nikada nije priznao’, dodajući: ‘Nikada ne bih slagala nikoga i rekla im da idem na poslovno putovanje kad idem u hotel s drugim muškarcem, to nikada ne bih učinila - zaključuje, piše The Sun.