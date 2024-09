Postoji 10 vrsti orgazama kod žena - evo kako ih lakše postići

Žene, iako toga možda niste svjesne, na čak 12 različitih načina možete doživjeti orgazam. Naime, stručnjakinja za seks i veze Audrey Andrews otkrila je različite načine kako do svih tih orgazama - samo ne u isto vrijeme!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

1. Klitoralni orgazam

Orgazam koji se postiže klitorisom najčešći je i gotovo 90 posto žena ga je doživjelo. Trećina ga doživi tijekom seksa, a ženama kojima je klitoris bliže vaginalnom otvoru puno je lakše doživjeti orgazam tijekom penetracije. Zanimljivo je što klitoris služi isključivo užitku, iako se užitak može postići i kroz druge dijelove tijela.

Foto: Igor Mojzes

2. Vaginalni orgazam/G točka

G točka nakupina je živaca iznad prednjeg vaginalnog zida, iako neki stručnjaci smatraju da ona zapravo ne postoji.

3. Stopljeni orgazmi

Stopljeni orgazmi nastaju kad žena osjeti podražaje s različitih mjesta na tijelu u isto vrijeme. Možete 'zapaliti' nekoliko endogenih zona u isto vrijeme, što može biti odlično.

4. Višestruki orgazam

Višestruki orgazam možete doživjeti ako uzmete pauzu za odmor između, ili pričekate samo minutu i krenete u drugu (ili treću) rundu. Pričekajte da vam se oslobodi val oksitocina u mozgu, poznatog kao hormon ljubavi, pa onda uzmite još malo!

Foto: 123rf

5. Analni orgazam

Iako se o tome ne govori često, puno žena može doživjeti orgazam analno, jer je na tom području također riječ o nakupini živaca koji će vas dovesti do užitka.

Foto: 123rf

6. Sneni orgazam

Iako se čini nemoguće, možete doživjeti orgazam u snu. Neopterećeni drugim mislima, u snu ste najopušteniji, a ako je san vruć, može vas dovesti do orgazma. Ako vam se to dogodi, taj ugodni osjećaj će vas i probuditi.

7. Cervikalni orgazam

Postiže se dubokom penetracijom, a žene ga osjete kroz cijelo tijelo. Najbolji način kako ga postići je 'zagrijavanjem' u raznim pozama, a zatim začiniti sve s 'doggy' pozom.

8. U-točka

Uretra nije samo za mokrenje, kaže Audrey. Okružena je nekim skrivenim dijelovima klitorisa, a kad je simulirana, može dovesti do popularnog 'squirtanja'. Možete je simulirati standardnim vibratorom, ali prije nego krenete, svakako pripremite ručnik.

9. A-točka

A točka se smatra drugom G točkom, a nalazi se navodno iznad cerviksa. Navodite partnera da je dodiruje prstom ili igračko, a zatim se spusti niže za zbilja jak orgazam.

Foto: 123rf

10. Orgazam bradavicama

Igra grudima simulira isti dio mozga kao genitalna i klitoralna stimulacija.

- Ključno je dovesti se do ruba užitka više puta. Prvo masirajte područje oko grudi, torzo i trbuh kako bi potaknuli cirkulaciju oko grudi. Dodirom lakim poput perca dodirujte grudi, no ne po areolama i bradavicama. To područje ne dodirujte sve dok niste zbilja jako uživljeni. Kad vas preplavi osjećaj da ne možete više čekati, lagano štipajte bradavice - to bi trebalo dovesti do jakih valova zadovoljstva koje će vam preplaviti cijelo tijelo - objašnjava Audrey.