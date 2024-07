'Bila sam sretno udana majka četvero djece. A onda sam upoznala ženu na pilatesu...'

- Ne mogu to objasniti. To je sveprožimajuće. Idem spavati i mislim na nju. Budim se isto s mislima na nju - rekla je Katrina Anne Willis svom mužu. Prisjetila se trenutka kada se to dogodilo, to je bila iskra koja je zapalila njezino cijelo biće.

Cecelia je stala iza nje na pilates reformeru, pritiskajući svoje noge na njena leđa, ruke na njezina ramena. Snaga njenih dugih, vitkih udova učinila ju je ranjivom, a kosa ju je škakljala po potiljku.

Katrina je onda bila u braku godinama. Udala se za svog supruga Charlesa 25 godina prije, nakon sedam godina veze. Išli su istu srednju školu i bili su zajedno u školskom mjuziklu. Nije bila sigurna jesu li pravi par, ali on je činio da sve izgleda kao da je njihova budućnost zapisana u zvijezdama.

Kako bi se mogla suprotstaviti zvijezdama? Ali opet, tko u šesnaestoj sanja o djeci i ženama? Nije se mogla nositi ni sa svojim vlastitim emocijama. Djeca nisu bila na njenom radaru.

Dvadeset pet godina kasnije, ipak su izgradili dobar život: četiri prekrasne djece, velika kuća u predgrađu, elegantni automobili, visoko obrazovanje i solidna karijera za njega, život domaćice za nju. Izvana su bili savršena obitelj. Ali ispod površine, nešto ju je uvijek brinulo.

Kad ju je Cecelia tog dana dotakla, Katrina je započela razmišljati o tome kako je odrasla.

- Odgojena sam u okruženju gdje biti gay nije poželjna opcija - ispričala je. To joj je bila teška riječ za izgovoriti, a kamoli u odnosu na sebe.

- 'Lezbijka' je bila još teža. No, kako je moja opsjednutost Cecelijom rasla, Charles i ja smo dugo razgovarali o tome što se događa u našim životima i u mom srcu - navela je.

Charles ju je upitao pa zašto baš ona, no ona nije to znala objasniti.

- Stalno razmišljam o njoj, kad idem spavati, kad se budim, to nisam birala, jednostavno je tako - izjavila je.

Razgovarali su i o njezinoj sklonosti stvaranju neobično jakih veza s prijateljicama.

- Dugo sam razmišljala o svojoj najboljoj prijateljici u srednjoj školi i o tome koliko sam postala ljubomorna kada je odabrala drugu prijateljicu i naš duo pretvorila u trio. Prisjetila sam se kako sam se kao mala zaljubila u savjetnice u kampu, sjetila sam se profesorice u srednjoj školi čija je učionica poslije nastave postala moje svakodnevno odredište, prostor za kojim sam intenzivno žudjela kako bih mogla provoditi više vremena s njom - prisjetila se.

Charles ju je pitao je li to drugačiji osjećaj od onog prijateljskog, a Katrina je odgovorila potvrdno.

- Kimnula sam glavom, iako nisam mogla jasno objasniti zašto. Charles me tada suočio s najvećim pitanjem u mom životu: 'Jesi li homoseksualka?' Ne znam, rekla sam i počela plakati. Pridružila sam se nakon toga jednoj tajnoj online grupi lezbijki u kasnoj dobi i netko je tamo rekao da znaš da si gay ako si postavljaš to pitanje usred noći i ne možeš od toga spavati - ispričala je.

Charles ju je podržao i rekao da neka ide i ostvari tu vezu, ako će ona biti sretna.

- Što to govoriš? Nisam mogla vjerovati. Dao mi je svoje dopuštenje da istražim svoju seksualnost, Charles je u meni otvorio Pandorinu kutiju koja se nikada više nije mogla zatvoriti. Nakon što su djeca otišla spavati, počela sam provoditi sve večernje sate s Cecelijom. Moja je želja za njom bila je ogromna - napisala je.

- Charles i ja razgovarali smo o mnogim načinima kako uravnotežiti našu vezu i održati naš brak. Razgovarali smo o tome s našom savjetnicom, Laurom, i s našim najbližim prijateljima. On mi je, naravno, rekao da nađem djevojku, ali nije bilo lako, on je najednom bio usamljen - sjeća se.

Predložila sam mu da si organizira neke vikende s dečkima ili da stekne nove prijatelje. No, on to nije htio.

- Pitala sam ga želi li on naći nekoga. Iako mi je bilo mučno zamisliti ga samog s drugom ženom, pomisliti na njegove ruke na njoj. Bilo je licemjerno što sam se tako osjećala, ali na ovaj način nije: on će uvijek biti jedini muškarac kojeg sam ikada voljela. Više od njega nikada neće postojati drugi - izjavila je.

Imali su prijatelje koji su bili u otvorenom braku te su se kod njih raspitali što ih očekuje.

- Lijepo je vidjeti osobu koju voliš sretnu i ispunjenu, to je koncept koji se zove kompresija. Kad Steve dođe kući i ispriča mi sve o svojim spojevima, to me ispunjava. Bez sumnje znam da ću mu uvijek biti broj jedan i volim ga vidjeti tako sretnog - rekla joj je prijateljica Christine.

Katrina je željela vidjeti Charlesa sretnog.

- Ali što je s ljubomorom, pitala sam ju. Rekla mi je da je ne osjeća. Naime, sve je u uspostavljanju pravila i granica i pridržavanju istih. Na taj način nema iznenađenja i tajni. Charles i ja smo čitali knjige i pokušali smo stvoriti siguran prostor te uspostavili smo naša pravila. Napravili smo zajedničke račune na više stranica za upoznavanje, uključujući Tinder. Naveli smo da smo bračni par koji želi proširiti svoja seksualna iskustva. Zatim smo kreirali pojedinačne račune na kojima je pisalo da smo u otvorenom braku. Oboje smo svoje spolne preferencije postavili prema ženama - prisjetila se.

Na kraju, kao što su mnogi mogli predvidjeti, njihov je eksperiment završio katastrofom.

- Kako se naš brak počeo raspadati i razlaz je bio neizbježan, zakleli smo se da ćemo biti najbolji razvedeni par u povijesti razvedenih parova, ali očekivanja i stvarnost nisu uvijek u skladu. Bilo je ljutnje, povrijeđenosti i puno smo se svađali. Imala sam osjećaj krivnje, stvorila sam divnu obitelj i onda sve uništila - rekla je Katrina.

Dan kada je rekla djeci da je gay bio je najteži dan u njezinu životu.

- Par njih je plakalo i pitalo kako i zašto, a jedini odgovor koji sam imala za njih bio je ovaj: nisam bila dovoljno hrabra da budem ja u svijetu u kojem su me učili da budem netko drugi. Želja mi je bila da jednog dana shvate da je autentičnost važnija od očekivanja; da bez obzira na to koga sam voljela kao partnera, moja ljubav prema njima se nikada neće promijeniti; da bi se i oni uvijek trebali osjećati slobodnima promijeniti svoje okolnosti kada mjesto gdje su bili nije nužno odgovaralo onome tko su bili - izjavila je.

Uskoro je otišla živjeti sa Cecilijom te joj je bilo žao što su djeca morala imati dva doma.

- Jedan od najvećih izazova u mom novom životu bio je gubitak toliko prijatelja. Otvorilo mi je oči shvatiti da su neki ljudi voljeli mene udatu, majku četvero djece, ali nisu mogli prigrliti mene koja ne odgovara njihovim društvenim očekivanjima. Moja najbolja prijateljica, Abigail, rekla mi je: “Moraš pustiti taj život. Vi ste to prerasli. Vrijeme je da živite u onom koji vam sada odgovara.” Njezine su me riječi natjerale da shvatim da sam se toliko čvrsto držala onoga što je bilo da nisam dopuštala mjesta za ono što će tek biti - priliku za stvaranje zajednice onih koji me vole onakvu kakva jesam, a ne kakva sam bila - ispričala je.

No, veza s Cecelijom nije bila održiva iz mnogo razloga, ali joj je ipak pružila šansu da nastavi sa životom kakav želi.

- Ona je bila ono što bi mnogi u LGBTQ+ zajednici nazvali mojim "katalizatorom". Moji osjećaji prema njoj probudili su moj pravi identitet i prvi put sam oprezno počela izlaziti sa ženama na internetu. Kako je rasla moja sve veća neovisnost, otputovala sam u Provincetown, Massachusetts. Nikada nisam doživjela tako nešto, gay parovi i obitelji bili su posvuda. Muškarci odjeveni u oskudne kratke hlače i šljokice drže se za ruke. Drag kraljice dijele letke. Žene hodaju ruku pod ruku s djecom u majicama duginih boja. Bilo je blistavo i zabavno i živo od radosti. Čuo se grohotan smijeh i glasna glazba i prihvaćanje. Bio je to život kakav nisam mogla ni zamisliti - prisjetila se.

Dugo joj je bilo teško izgovoriti da je homoseksualka.

- Te su mi riječi bile toliko strane na jeziku da mi je trebalo dugo da stvarno mogu reći: "Ja sam gay", a čak ni sada to ne izjavljujem otvoreno. Internalizirana homofobija je stvarna. U meni postoji nelagoda kad to govorim. Nikada nisam imala rezervi oko predstavljanja Charlesa kao svog muža, ali prvi put kad me netko predstavio kao "partnericu" druge žene, osjetila sam kako mi je lice pocrvenjelo u tisuću nijansi crvene boje. Bilo je uzbudljivo i nepoznato i zastrašujuće odjednom - prisjetila se.

- Prošlo je osam godina od tog sata pilatesa i pet godina od mog razvoda. Charles se sretno ponovno oženio, sva moja djeca su odrasla i napreduju, a ja sam otvoreno homoseksualka. Sada imam 53 godine. Trebalo mi je dugo da shvatim tko sam zapravo. Dulje od većine, stvarno. Ali sada kada konačno upoznajem sebe, mogu razmisliti o nekim lekcijama koje sam usput naučila - zaključila je, piše Huffpost.