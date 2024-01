'Bila sam u braku 37 godina, ali nikad nisam doživjela orgazam'

Caroline Baker, koja sada ima 64 godine, prisjetila se svog medenog mjeseca koji je završio tako da je ona uplakana pričala na telefon sa svojom mamom.

- Moj suprug suprug Alan i ja smo upravo konzumirali naš brak i to je bilo veliko razočaranje. Bilo je to daleko od senzualne i uzbudljive večeri, jer se on poslije zavalio pred TV i gledao nogomet - prisjetila se Baker tog ljeta, par dana nakon vjenčanja.

Iako je ona htjela samo otići kući, tata je rekao, pričekaj još malo.

Bilo je to davne 1978. godine. Ističe da je nakon toga intiman život bio bolji, ispunjen, zajedno su dobili petero djece.

- Bila sam mu vjerna, iako nikad nisam doživjela orgazam. Niti s muškarcem niti bez njega - otkrila je.

Sada je udovica, jer Alan je umro prije 9 godina od Parkinsonove bolesti.

- U našim seksualno oslobođenim vremenima, tijekom 70-tih godina prošloga stoljeća, može se činiti da sam jedina žena u Engleskoj koja je imala te probleme. I dok sada pričamo o mnogim temama, intima je i dalje jedan od tabua, osobito za starije žene. Rijetkost je da uopće govorimo o orgazmu, a kamoli priznamo da se on nama ne događa - uvjerena je.

Takozvani 'orgazmički' jaz - broj muškaraca koji dožive vrhunac u odnosu na žene - odavno je uočen u heteroseksualnim vezama, s manje od 50 posto žena koje doživljavaju vrhunac tijekom snošaja, u usporedbi s 90 posto muškaraca. Taj jaz se pogoršava kako žene stare i razina hormona se smanjuje. Više od trećine žena koje su u peri ili postmenopauzi imaju seksualne probleme tog tipa.

Opće je prihvaćeno da oko 10 posto žena uopće nije doživjelo orgazam.

Također, istraživanja pokazuju da je između 30 i 75 posto žena glumilo orgazam.

- O tome znam sve jer moj muž nikad nije saznao da zapravo nikad nisam dosegla vrhunac. I da, glasala sam se na razne načine, kao što žene rade u filmovima. Ja dolazim iz generacije žena koje su vjerovale da je ženina dužnost brinuti se za potrebe svoga muža, bilo da stavljamo večeru na stol ili jačamo njegov ego u krevetu. Zapravo, tek kad sam bila duboko u svojim 30-ima, kad sam već imala četvero djece, otkrila sam da ženski orgazmi postoje, zahvaljujući čitanju časopisa poput Cosmopolitana - prisjetila se.

Iako mnogi ljudi misle o sedamdesetima, kada sam bila tinejdžerica, kao o vremenu kada su žene postale seksualno oslobođene, nakon raširene upotrebe pilula, istina je da je još uvijek bilo mnogo žena čiji su stavovi i svijest o seksu ostali vrlo ograničeni.

- Mogu reći da sam bila previše zaštićena od svega. Dok sam odrastala u velškim dolinama i išla u katoličku školu, o seksu se vrlo malo razgovaralo, a pogotovo ne s mojom mamom, koja je bila medicinska sestra, i tatom, inženjerom - navodi Caroline.

Sve što je saznala o tome otkrila je na satu biologije te ono što su joj prijateljice ispričale.

- Pitale smo jedna drugu, rade li to tvoji roditelji još uvijek? No zapravo nismo točno znale što je to - sjeća se.

Moj djed je imao farmu, pa sam bar znala nešto na tu temu, ali o životinjama.

- Ali ideja da žena može doživjeti seksualni užitak? Taj mi je pojam bio potpuno stran - priča udovica.

Možda bi stvari bile drugačije da nije prekinula studij.

- Započela sam studij arheologije i filozofije na Sveučilištu Reading, no morala sam na operaciju jajnika u prvom semestru, što je značilo da sam provela dva tjedna u bolnici. Do toga se nisam nikad ni poljubila s dečkom - priča.

Nakon toga se teško uklopila na fakultet te je prekinula studij.

Zaposlila se u plinskoj kompaniji te upoznala Alana.

- Dok sam išla autobusom na posao, primijetila sam lijepog muškarca koji bi ušao za mnom. Spustila sam se do njega, hipnotizirana njegovim lijepim plavim očima, i počeli smo pričati. Otkrila sam da je 11 godina stariji od mene, djelovao je tako zrelo i pošteno. Stvarno mi se svidio pa sam mu dala svoj broj - prisjeća se.

Oženili su se 9 mjeseci kasnije, ona je bila 19-godišnja djevica. Brzo ju je zaprosio jer nije prije braka htjela stupiti u odnose.

- Iako gledajući unatrag, poželim da sam spavala s njim prije nego što smo se skrasili, no to je bilo nezamislivo dok sam živjela kod kuće s roditeljima, posebno za katoličke djevojke poput mene. Kad smo se vjenčali, imali smo seks nekoliko puta tjedno. Moj muž je rekao da je bio s drugim ženama prije mene, no kad bolje razmislim, nije baš imao nešto iskustva - komentirala je.

Njegove su potrebe bile na prvom mjestu, ne zato što je bio urođeno sebičan, već zato što se to tada tako radilo i očekivalo - sve se svodilo na zadovoljstvo muškarca, a ženino je uživanje bilo sekundarno.

Uživala je u tome, no ponekad joj je zapravo sve to bilo dosadno.

- Moja me baka upozorila da fine djevojke ne uživaju u seksu i da jednostavno moraju trpjeti i šutjeti, tako da sam iskreno mislila da je to nešto što treba izdržati. Trebale su mi dobre dvije godine da zatrudnim sa svojim najstarijim sinom. Prvo sam rodila s 25, drugo s 28, treće s 30, četvrto s 33, a peto je bilo iznenađenje s 39 - otkrila je.

Ona je ta koja se brinula o svim bebama, tako da je imala malo energije za ostalo.

Seks se pretvorio u rijetkost, lovili su vrijeme između brige o djeci.

- To ne znači da sam odustala od nedostižnog orgazma. Do ovog trenutka promijenjeni stavovi prema razgovoru o seksu značili su da sam bila potpuno svjesna što propuštam. Čitala sam kolumne sa savjetima i gledala romantične emisije, promatrajući kako bi se ljudi ponašali kad bi bili zajedno u krevetu. Tako sam naučila ispuštati zvukove 'ooh' i 'ahh', kako bih uvjerila Alana da uživam u tome.

Suprug nije znao da je ona nezadovoljna, nije ni znala kako započeti razgovor. Naime, on je očito bio zadovoljan, svaki put bi doživio orgazam.

- Nisam to nikome rekla, žene nisu pričale o tome. Mislim da je tako i sada, iako se čini da o svemu pričamo - navodi.

- Bila sam dovoljno sretna u svom svijetu, i jako sam voljela Alana, ali počela sam se pitati zašto nisam iskusila uzbuđenje koje su, prema časopisima, osjećale druge žene. Tako sam u 53. godini, kada su sva djeca osim jednog konačno otišla od kuće, uzela neke knjige iz knjižnice i počela pokušavati shvatiti što su zapravo orgazmi. Shvatila sam da moram upoznati vlastito tijelo i preuzeti više kontrole u krevetu - prisjeća se.

Konačno je krenula u istraživanje položaja i davati upute mužu. On je bio iznenađen, ali i sretan.

- Ali ipak mi je orgazam pobjegao. Mnoge žene kažu da je lakše dovesti samu sebe do vrhunca nego postići orgazam penetrativnim seksom. No iako sam zadovoljna kako moje tijelo izgleda, intimno istraživanje nije za mene. Mislim da tako uglavnom razmišlja moja generacija - ispričala je.

Smatra da ti konzervativni pogledi, koji su joj usađeni u djetinjstvu, nikad ne nestaju.

- Ipak, prekretnica za mene bilo je čitanje trilogije 'Pedeset nijansi sive'. Znam da su knjige odbačene kao loše napisane, ali vjerujem da su učinile prihvatljivim u javnosti činjenicu da žene imaju seksualnu želju. Smatrala sam ih vrlo erotičnima. Prvu sam pročitala nakon što je objavljena 2011. Ideja o dotjerivanju i igranju uloga bila mi je vrlo privlačna. Predložila sam to svom mužu i život u spavaćoj sobi definitivno je postao uzbudljiviji. Iako još uvijek nisam doživjela vrhunac, uživala sam u iščekivanju - ispričala je.

Imali su tri godine istraživanja, no Alan je nažalost umro 2015., u dobi od 68 godina. Bolovao je od Parkinsonove bolesti.

- Imala sam 56 godina i to je bila najteža stvar kroz koju sam prošla. On je bio moja stijena i trebalo mi je dosta vremena da se oporavim. Godinu dana kasnije prijatelj me nagovorio da obnovim svoj društveni život. Pridružila sam se društvu i upoznala Davida. Svidio mi se i započeli smo probnu vezu. Nikada nisam bila ni s kim osim sa svojim mužem pa je bio jako nervozan oko seksa - prisjeća se.

Otkrivali su ono što im se zajednički sviđa, no i dalje je bila previše sramežljiva.

- A kako je vrijeme prolazilo, postalo je nemoguće više to spomenuti. Naša veza je trajala šest godina, prijateljski smo završili prije tri mjeseca i sada sam ponovno sama - ispričala je.

Iako ne gubi nadu oko svega, smatra da se stvari za žene moraju promijeniti.

- Moramo prihvatiti da je ženino zadovoljstvo jednako važno kao i muškarčevo. Trenutno ne mogu imati novu vezu, moj tata čeka operaciju kuka, a moj najstariji sin čeka još jedno dijete, no voljela bih nekada nekog upoznati - priča.

- Ipak, definitivno ne želim biti s drugim starijim muškarcem, njima stalno nešto treba. Možda bi mi pasao mlađi čovjek s izdržljivošću koji bi mi mogao pokazati put naprijed, da tako kažem - otkriva Carole.

Nedavno je bila u posjeti mami u bolnici nakon manjeg zahvata, a u kafiću je upoznala muškarca koji ju je nakon razgovora tražio broj i rekao joj je da je prekrasna.

- Ipak, ne gubim nadu. Samo se nadam da pronaći pristojnog muškarca nije tako teško kao doživjeti orgazam - zaključuje.