'Pet bolnih istina o braku koje sam naučila tek nakon razvoda'

Možete ponovno biti sretni nakon razvoda. Razvod vas može puno naučiti o braku, ljubavi, vezama i sreći, riječi su američke obiteljske i bračne terapeutkinje Janike Veasley.

Janika je 2012. diplomirala za bračnog i obiteljskog terapeuta i udala za svog dugogodišnjeg dečka s kojim je bila četiri godine.

- Želim reći da su to bila najsretnija dva tjedna u mom životu, ali u stvarnosti je moja diploma bila mnogo uzbudljivija. Pa, uživala sam u svom medenom mjesecu. Ali iskreno, nisam bila uzbuđena zbog vjenčanja, to je trebao biti znak sam po sebi. Sjećam se da sam pomislila, nakon što smo se vratili kući i kad se uzbuđenje sleglo: 'Što sam to učinila?!'. Ali tada je već bilo prekasno. Tri i pol godine kasnije razdvojila sam se od muža, preselila u dom svojih roditelja i podnijela zahtjev za razvod - priznaje Janika.

Bilo je to nekoliko teških mjeseci za nju, ali bila je zahvalna kada je sve završeno u lipnju 2016. Nakon što je prošla kroz sve emocije, shvatila je da nije bolja žena samo zbog toga; ali da je puno naučila nakon što je sve to prošla.

Janika dijeli pet bolno iskrenih istina o braku koje je mogla naučiti samo nakon razvoda:

1. Ne postoji nešto poput gospodina 'pravog', ali postoji gospodin 'pogrešan'

Ponekad kada ste mladi i izlazite na spojeve, toliko ste uzbuđeni zbog budućnosti da često previdite upozorenja kod svojih partnera. Gledate na kvalitete i karakteristike kao da su sporedne jer se fokusirate na leptiriće u trbuhu. Stvarnost je da će jednog dana leptiri odletjeti, a vi ćete zaglaviti s osobom s groznim kvalitetama. Tada shvatite koliko su pogrešni za vas. Nekad ste mislili da je on gospodin 'pravi', ali ste se jako prevarili.

2. Prsten ne mijenja odnos

Kakva je bila veza prije vjenčanja takva će biti i poslije. Vjenčanje i prsten neće promijeniti odnos, kao ni način na koji se odnosite jedno prema drugome. Ako ste se loše odnosili jedno prema drugom prije braka, loše ćete se odnositi jedno prema drugome i poslije. Prsten ne rješava probleme niti krpa pukotine u vezi. Ako je prije bio varalica, bit će varalica i poslije. Ako je prije bio loš, bit će loš i nakon vjenčanja. Ne vjenčavate se zbog prstena, barem ne biste trebali. Smisao vjenčanja je želja da ta osoba zauvijek bude vaša osoba. Želite ih u svom životu u svakoj situaciji. Ako to ne možete reći svim srcem, onda ponovno razmislite.

3. Nije sramota prekinuti vezu koja ne funkcionira

Ponekad u životu prolazite kroz stvari i iskustva koja su neugodna. To je život. Ne slušajte što drugi govore. Oni nisu u vašoj koži. Morate učiniti ono što je ispravno i autentično za vas. Ako je to ispravna odluka, osjećat ćete se smireno s njom i sve ostalo će doći na svoje mjesto. Teških vremena će još biti, ali kako stari kažu, teška vremena ne traju uvijek, ali teški ljudi traju. Ljudi se ne razvode nužno zato što su se jednog jutra probudili i odlučili da više ne žele svog supružnika. Iako se i to događa. Razvod postaje opcija kada se zavjeti koje su oboje dali ne poštuju. Brak je dogovor, ugovor. Kada se odredbe ugovora prekrše, ugovor se često poništava. Ista stvar se događa i s razvodom, prema terapeutkinji. Većina ne ulazi u razvod bez da su se borili s tom idejom i time što to znači za njih i njihove obitelji. Stvarnost je takva da mnogi razmišljaju o razvodu tek nakon što su se pomučili u braku i nakon što su se nosili s mnogo boli i patnje, donosi YourTango.

4. Ljubav nije isto što i kompatibilnost

Ljubav nije uvijek dovoljna. Možete voljeti nekoga koliko god želite, ali postoje i drugi faktori koje treba uzeti u obzir. Veze imaju i praktičnu stranu, nisu sve ruže, duge i leptiri. Kompatibilnost je više od samih interesa. To je također sposobnost da se složite i budete na istoj stranici u vezi s odlukama koje treba donijeti u braku. To je sposobnost pregovaranja i dijeljenja ideja; sposobnost da budete suigrači. Kompatibilnost znači da morate upravljati izazovnim problemima i komunicirati cijelo vrijeme - komunikacija ne funkcionira bez kompatibilnosti.

5. Ne radi se samo o ljubavi

- Ako ništa drugo nisam naučila iz svog razvoda, naučila sam da su veze teške i da zahtijevaju ogroman rad. Kad kažete da nekoga volite, iza toga mora stajati nešto. Ne možete to samo reći i držati fige nadajući se da će ispasti najbolje. Potrebna je ljubav, predanost, strpljenje, komunikacija i odlučnost. Ponekad se jednostavno oženite krivom osobom i to je u redu. Morate se izliječiti i učiti iz toga. Iako je razvod bolan, iscjeljenje koje može proizaći iz njega je oslobađajuće i lijepo. Ne samo da me je naučio lekcije o vezama i tome na što trebam paziti, nego i mnogo toga o sebi i ženi kakva sam odlučila biti. Želim da svatko tko je prošao sličan put pronađe svoj lijek, pouku i lijepi put - poručuje Janika.