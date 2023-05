Bili smo nerazdvojni, a onda je preko noći sve stalo: I dalje ga volim...hoće li mi se vratiti?

Poštovani Mevludine,

zanima me hoću li se ikad više povezati s ovim čovjekom s fotografije. Bili smo nerazdvojni, voljeli se iznimno, bili u vezi i zajedno radili, i tako deset godina, a onda je preko noći sve stalo. Razišli smo se. Ne znam što se dogodilo. Prošlo je već neko vrijeme, ali ja njega i dalje volim i ne mogu bez njega, a nadam se i zajedničkom poslu. Hoćemo li u skorije vrijeme biti opet zajedno? On je rođen 21. 6. 1935., a ja 31. 12. 1980. Pomozite!

Foto: Alen Vuković

šifra: Jarac i Rak

Odgovor:

Draga gospođo, život vas nije mazio, no vi se vežete za pogrešne ljude i vrijeme je da to osvijestite. Emotivni ste, emancipirani, inteligentni i požrtvovni, no imali ste velikih problema u prošlosti. Čovjek s fotografije je posesivan i vrlo tvrdoglav te sebičan. Na kraju on misli samo na sebe, samo sebi ugađa, a vi ste mu bili avantura. Nažalost, nije mu dovoljno stalo do vas, ne vidim vas zajedno. Prevelika je tu i razlika u godinama, on je jednostavno prestar za vas. Tek za godinu i pol vidim da će se pojaviti neki novi muškarac i da ćete donekle biti zadovoljni, vidim vas u stabilnoj vezi. I u drugim segmentima će vam krenuti nabolje krajem godine. Imat ćete problema s kralježnicom i bolovima u kostima, ali ništa strašno. Važno je da definitivno dignete ruke od ovog čovjeka s fotografije i vratite se u realnost. Sve ostalo on ne zaslužuje.

