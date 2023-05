Supruga i ja smo dugo u braku, ali sve više osjećam da je gubim

Poštovani Mevludine,

supruga i ja smo dugo u braku i imamo dvoje djece, no ove se godine situaciju u našem odnosu pokvarila. Sve slabije komuniciramo, kao da mi nešto prešućuje, a često prespava kod djece te se vrati nakon nekoliko dana. Sin i kći mi govore da je sve u redu, no ja osjećam da nije tako. Ne znam što napraviti i kako očuvati naš brak. Osjećam da je gubim pa molim savjet.

Foto: Alen Vuković

šifra: oprost

Odgovor:

Vidim da ste oduvijek bili veliki borac, a uz to ste vrlo komunikativni, temeljiti i precizni. Žrtvovali ste se za obitelj, bili aktivni i obazrivi, no i supruga je vrlo osjećajna i dobra, iako pomalo tašta, nesigurna i nestabilna. I ona se uvijek trudila da vaši životi funkcioniraju, no u zadnje je vrijeme poprilično neraspoložena, često odlazi kod sina ili kćeri, a onda se nakon nekog vremena vrati. No vi trebate sad biti još više strpljivi i tolerantni jer ona je u krizi. No ovdje nije riječ o nedostatku ljubavi, nego o zdravstvenim problemima sa štitnjačom. Ona uzima lijekove, no trebala bi otići i na kakav razgovor psihoterapeutu jer bi joj to moglo pomoći. Porazgovarajte s kćeri i sinom da je i oni nagovore na pregled i terapiju. Ona trenutačno s vama ne želi seksualne odnose, odnosno izbjegava vas, ali njen libido će se uskoro vratiti u normalno stanje. Sad je u fazi mrzovoljnosti i napetosti, no uz liječničku pomoć to će biti samo prolazna faza. Bit će ona sve bolje, a važno je da ni ona ni vi ozbiljno ne razmišljate o prekidu ili rastavi. Nemojte izazivati svađu, nego i dalje razgovarajte. Vidim vas i dalje zajedno, no pokušajte biti suptilniji i ponudite joj neki novi sadržaj. Izvedite je na večeru, odvedite u prirodu na Plitvička jezera, promijenite sredinu. Učinite nešto od toga nakon što počne s terapijom. Vidim vam tijekom iduće godine stabilizaciju na svim poljima. Ponovno ćete funkcionirati kao obitelj. Za sada vam savjetujem samo malo više strpljenja i smirenosti. Sretno.

