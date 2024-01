Biljke otporne na hladnoću, snijeg i mraz: Pretvorit će vaš vrt u predivnu zimsku bajku

Dvorište i zimi treba biti lijepo uređeno, no hladnoća i zimski uvjeti znatno otežavaju stvari. Donosimo prijedloge za najbolje dekorativne biljke koje se opiru hladnoći. Prednost ovih biljaka je što ne zahtijevaju pretjeranu brigu čak i u ekstremnim uvjetima.

Ako želite da vaš vrt bude šaren tijekom cijele godine, donosimo nekoliko prijedloga o sadnji biljaka:

Ukrasni kupus jedan je od najpopularnijih trendova kada se radi o zimskom dekorativnom bilju. Krajem jeseni i početkom zime Brassica oleracea daje najljepše boje.

Njegove jarke boje u tonovima od roze do ljubičaste, ili bijele do bež, dolaze do izražaja tek kada temperatura padne ispod 10 stupnjeva, prenosi Agroklub. Može se saditi na različite načine - u posude ili direktno u zemlju. Valoviti i raskošni listovi ove biljke krasit će vaš vrt kroz cijelu zimu.

Na popisu je naravno i božikovina. Davno je stekla popularnost u američkim filmovima i sasvim sigurno je asocijacija na zimske dane i Božić.

Zelene listove božikovine dodatno krase crvene bobice. Treba joj prilično dugo da naraste, no čekanje se isplati. Kasna jesen ili rano proljeće je vrijeme njene sadnje. Računajte na to da može narasti do 10 metara visine, no trebate biti oprezni jer je otrovna za ljude i životinje.

Ukras u dvorištu zimi su i čuvarkuće. Ako su se tijekom ljetne sezone razvile i ojačale, bit će velika atrakcija i zimi. Isto vrijedi i za lavandu, ali i za santolinu. Ovo je zimzelena aromatična biljka koja opstaje na niskim temperaturama. Izgledom podsjeća na mraz i inje - pa svima najavljuje dolazak zime.