Bill Gates u mladosti je shvatio 'tajnu uspjeha' koju neki ne uspiju naučiti cijeli svoj život

Ukoliko na uspjeh gledamo samo kao na najbolji mogući ishod često od straha nećemo ni pokušati pokazati neku inicijativu. Treba shvatiti da su uspjeh i neuspjeh slojeviti

<p>Mnogi uspjesi Billa Gatesa dolaze od lekcije koju je naučio u mladosti, a koju mnogi nikad ne uspiju usvojiti.</p><p>Uspjeh nije binaran.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za sreću):</p><p>Mnogi od nas tako ga shvaćaju, a to znači da je sve što nije uspjeh - neuspjeh. No suprotno od uspjeha nije neuspjeh, tj. ne mora biti i takvo shvaćanje čini svu razliku.</p><p>Većina ljudi uspjeh u karijeri mjeri ekvivalentom gađanja strijele u metu. Nema baš prostora za grešku, ili si pogodio centar ili nisi. Ukoliko tako shvaćamo uspjeh, sve osim samog centra mete je neuspjeh. Zbog takvog razmišljanja, mnogi se boje i pokušati pokazati inicijativu, jer je uspjeh usko definiran samo kao najbolji mogući ishod.</p><p>No u mnogim slučajevima, uspjeh je slojevit. Pokušate nešto i to upali, a onda napravite još jedan korak naprijed. Tada pokušate nešto što nije upalilo i vraćate se na prvi korak. Metodom pokušaja i pogrešaka na kraju se eventualno dolazi do cilja.</p><p>Tu dolazimo i do još jednog razloga zašto uspjeh nije binaran, a to je da je često nemoguće znati koji je najbolji mogući ishod. U stvari, postoji mnogo stvari koje se ne kvalificiraju kao uspjeh, ali isto tako nisu ni neuspjeh, piše <a href="https://www.inc.com/jason-aten/bill-gates-learned-at-an-early-age-this-lesson-that-takes-most-people-a-lifetime-some-people-never-do.html" target="_blank">Inc.com</a>.</p><p>Uzmimo Microsoft za primjer, nema načina na koji su Bill Gates i Paul Allen znali u što će izrasti njihova kompanija kada su počinjali. Mnogi faktori koji su pridonijeli uspjehu Microsofta nisu ni postojali kada je tvrtka osnivana.</p><p>S druge strane, odlazak s fakulteta, što je Bill Gates napravio nakon samo dvije godine, može se smatrati neuspjehom no to ga je ipak pomaknulo bliže prema njegovom konačnom uspjehu, iako se to tada teško moglo tako protumačiti.</p><p>Tek rijetki znaju da su Gates i Allen prije Microsofta pokrenuli i kompaniju Traf-O-Data i taj biznis nikad nije uspio, ali to je bio prvi korak dvojca prema uspjehu koji će postići s Microsoftom.</p><p>- U redu je slaviti uspjeh, ali važnije je usvajati lekcije iz neuspjeha - kaže Bill Gates.</p><p>To je važna lekcija koji mnogi teško nauče. </p><p>Jako je malo uspjeha preko noći, ali isto je tako imalo neuspjeha preko noći i shvaćanje toga jako je bitno.</p>