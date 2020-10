Uvijek je vrijeme za malo flerta s partnerom - ne može škoditi

Flert u vezi jednako je važan tijekom godina kao i na početku odnosa, pa ga stoga ne treba zanemariti. Ne zaboravite dati kompliment ili nježno dodirnuti partnera prisjećajući se vaših početaka

<p>Moja supruga je odlična u flertu sa mnom, sa svojim prijateljima ili publikom. Ona je svjesna da flert nije samo za ljude koji se tek upoznaju. On je važan u dugoročnoj vezi jednako kao i na početku, a možda još i važniji, piše <strong>Nick Douglas</strong> za<a href="https://lifehacker.com/never-stop-flirting-with-your-partner-1797506975"> Lifehacker</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: U Američkom showu Brak na prvu neki su se razišli, a neki tražili zabranu prilaska</p><p>Kad se upustite u flert s partnerom, tu nema velikih iznenađenja. Riječ je o podsjetniku koji će vas vratiti na put starih navika. Iskušajte nekoliko novih komplimenata, pošaljite zaigranu poruku ili dotaknite partnera na način kao da ga niste vidjeli bez odjeće već tisuću puta u krevetu, kuhinji ili na toaletu.</p><p>Vrijede ista pravila kao i kad se upustite u flert s nekim nepoznatima, osim što sad već znate koje su granice vašeg partnera i što mu se sviđa. Ne morate pribjegavati trikovima da, primjerice, otvorite vrata omotani samo u celofan.</p><p>U dugoročnoj vezu, vrlo je uzbudljivo tretirati partnera kao da ga tek upoznajete, a to je u neku ruku i točno. Daleko ćete dogurati ako se samo zagledati duboko u njegove oči kao što ste to učinili na prvom spoju.</p><p>Naravno, možete se zajedno prisjetiti prvog spoja i svih drugih trenutaka u kojima ste se zaljubili jer ćete tako pobuditi iste osjećaje koje ste tada imali. Jedino, nemojte pretjerati s flertom u javnosti. Nitko ne voli parove koji se na zabavama ne odvajaju jedan od drugoga.</p>