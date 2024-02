Bilo im je suđeno: 'Snimila sam supruga na selfieju dvije godine prije nego smo se upoznali'

Jenn i Jon Liddel nalaze se na istoj fotografiji iz 2012. godine, no tada se još ne poznaju. Ona je to shvatila gledajući stare fotografije koje je objavila na društvenoj mreži.

Jenn se smješka na selfie fotografiji iz kafića, a iza je njezin suprug, no oni u tom trenutku nemaju pojma da će se opet sresti, a onda i zavoljeti te oženiti.

U videu postavljenom na Instagram, Jenn pokazuje sliku iz 2012. na kojoj sjedi i smiješi se u kameru u kazališnom kafiću dok u pozadini stoji njezin budući suprug Jon Liddell.

Kako bi dokazala da fotografija nije lažna, influencerica pokazuje točan datum kada je postavila sliku na Facebook - 10. listopada 2012. godine.

- Još uvijek se tresem gledajući ovo - izjavila je Jenn.

- Bili smo na istom mjestu, ali nismo znali da postojimo - objasnila je.

Video zatim prikazuje par zajedno dvije godine kasnije prije nego što slijedi slika s dana njihovog vjenčanja 2021.

Njezini pratitelji komentirali su da ta fotografija potvrđuje 'teoriju nevidljivih struna', u kojoj su dvije duše zauvijek povezane nevidljivom niti sudbine.

Temelji se na ideji da je 'sam svemir spojen nevidljivim nitima koje nas sve vode do naših sudbina', rekla je čitateljica aure i vidovnjački medij Megan Firester za Well And Good. Međutim, Jenn vjeruje da se par upoznao u pravo vrijeme.

Naime, naglasila je da prije ne bi bilo dobro.

- Da je bilo prije, mislim da veza ne bi potrajala. Bila sam narcisoidna i naivna - navela je.

Jon je također naveo da je sve došlo u pravo vrijeme.

- Suđeno nam je da budemo zajedno. Sreli smo se nekoliko godina kasnije u savršenom trenutku - komentirao je.

Slika je svakako izazvala pažnju, prikupivši više od 452.000 lajkova u kratko vrijeme, a neke je ljude ostavila jednako zaprepaštenima kao Jenn i njezinog supruga.

Mnogi su spominjali teoriju nevidljivih struna, dok su drugi rekli da su si oni srodne duše.

No, jedan je komentar bio komičan: "On je zapravo tvoj stalker".

- O, ovo je nevjerojatno - komentirali su mnogi, piše The Sun.