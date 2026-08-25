Bio je na glasu kao Don Juan. A onda ga je pitala: 'Znaš li ti uopće kako dirati ženu?'

Nedavno sam se sjetila priče jedne moje prijateljice koja me prije nekoliko godina nasmijala i šokirala, ali istovremeno otvorila temu o kojoj se, zapravo, premalo govori. Upoznala je muškarca koji je u svom društvu bio na glasu kao pravi Don Juan. Žene su se oko njega izmjenjivale, veze su mu trajale kratko, avantura mu nije nedostajalo i sve je oko njega stvaralo dojam muškarca s impresivnim seksualnim iskustvom. Moja prijateljica je, sasvim logično, očekivala da će čovjek s takvim "životopisom" barem u krevetu znati što radi.

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Nakon nekoliko susreta bila je duboko razočarana. Nije problem bio u nekakvoj seksualnoj nekompatibilnosti niti u tome da među njima nije bilo privlačnosti. Problem je bio puno banalniji. Čovjek jednostavno nije znao kako je zagrijati. Predigra kao da mu je bila potpuno stran pojam, nije obraćao pažnju na njezine reakcije niti je znao kako joj pristupiti. Njene riječi su bile: "Sve se svelo na to da se on isprazni u 3 minute. Nakon još jednog takvog pokušaja ona je izgubila strpljenje i direktno ga pitala: "Dobro, znaš li ti uopće kako treba dirati ženu?" A veliki Don Juan potpuno joj je mirno odgovorio: "Ne. Nauči me."

Ona je, kako mi je kasnije prepričavala, u tom trenutku zakipjela. U njezinoj glavi bilo je samo jedno pitanje: Kako je moguće da muškarac koji je promijenio toliko žena nema pojma što s jednom kada se nađe s njom?

Meni je, međutim, njegov odgovor danas možda čak zanimljiviji od njezine ljutnje. Jer barem je priznao da ne zna. Puno je veći problem kada netko ne zna, a uvjeren je da je majstor.

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S 45 godina i dalje ponavlja iste poteze

I upravo tu dolazimo do jednog od najvećih mitova o seksualnom iskustvu: broj seksualnih partnera nije isto što i seksualno znanje. Možete voziti automobil dvadeset godina i još uvijek biti loš vozač. Možete kuhati cijeli život i još uvijek prekuhavati tjesteninu. A možete imati seksualne odnose od sedamnaeste godine, promijeniti desetke partnerica i s 45 godina i dalje ponavljati nekoliko istih poteza koje ste nekada davno naučili, vidjeli u pornografiji ili jednostavno zaključili da "žene to vole".

Koje žene? Tu često počinje problem. Ne postoji jedna univerzalna žena i jedna tehnika koja na njoj radi. Različitim ženama odgovaraju različiti dodiri, intenzitet, ritam, vrijeme potrebno za uzbuđenje i način na koji žele da im partner pristupi. Ono što je oduševljavalo jednu partnericu drugoj može biti potpuno nezanimljivo, čak frustrirajuće i neugodno.

Zato bih muškarcima koji svoje seksualno iskustvo mjere brojem žena postavila puno jednostavnije pitanje. Imate 45 godina, seksualno ste aktivni od kasnih tinejdžerskih godina, iza vas su djevojke, veze, možda brak i desetljeća seksualnog iskustva. Znate li doista gdje je klitoris?

Ne otprilike, i ne "tu negdje dolje". Znate li kako zapravo izgleda njegova anatomija i da je ono što vidimo izvana samo dio puno veće strukture? Znate li koliko je klitoralna stimulacija važna za ženski orgazam? I još važnije od poznavanja anatomije: znate li pitati ženu koja je upravo s vama što odgovara baš njoj?

Jer čak i možete znati gdje je klitoris i još uvijek nemati pojma što s tom informacijom.

Ona ne govori da ne povrijedi ego

Tu nastaje gotovo komičan paradoks koji se ponavlja u mnogim odnosima. Ona ne govori dovoljno jasno što želi jer se boji da će povrijediti njegov ego. On je uvjeren da zna što radi jer mu nitko nikada nije rekao suprotno. Ona šuti, on njezinu šutnju tumači kao potvrdu svoje tehnike, a ako još nekoliko puta odglumi orgazam - gospodin je upravo dobio diplomu koju nije zaslužio, ili popularno rečeno: pribavio na benzinskoj u Banja Luci...

I onda, dvadeset godina kasnije oboje zaključuju da je seks jednostavno postao loš.

Zato se vraćam na Don Juana s početka priče. Moja prijateljica se naljutila kada joj je rekao: "Nauči me", jer je očekivala da muškarca s tolikim iskustvom ne treba učiti osnovama. Razumijem je. Ali danas bih rekla da je upravo taj dio njegova odgovora bio jedina stvar koju je napravio potpuno ispravno. Nauči me.

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Petra Pinjuh, trenerica za intimu

Te dvije riječi zapravo bi trebale biti dio seksualnog života svakog para, bez obzira imaju li 25, 45 ili 65 godina. Ne zato što partner ništa ne zna, nego zato što ne može unaprijed znati sve o tijelu druge osobe. Dobar ljubavnik nije muškarac koji ulazi u krevet uvjeren da već zna što "žene vole". Dobar ljubavnik želi otkriti što voli ova žena.

I isto, naravno, vrijedi i obrnuto.

Seksualno iskustvo zato ne bih mjerila brojem partnera, godinama seksualnog života ni pričama koje netko može ispričati društvu. Mjerila bih ga znatiželjom, pažnjom, sposobnošću da primijetimo reakciju druge osobe i odsustvom ega kada nam partner kaže da nešto - želi drugačije.

Zato, kada mi muškarac kaže: "Imao sam puno žena, znam ja što žene vole", moj odgovor je vrlo jednostavan: Ne zanima me koliko ste žena imali. Zanima me koliko ste ih pitali što im odgovara. Jer možda najbolji dokaz seksualnog iskustva nije rečenica "znam što radim", nego sposobnost da i nakon trideset godina seksualnog života bez povrijeđenog ega kažete: "Pokaži mi što ti odgovara."

Muškarac koji s 45 godina bez problema kaže: "Pokaži mi što ti odgovara" puno je više seksi od onoga koji još uvijek traži klitoris kao izgubljeni daljinski upravljač.