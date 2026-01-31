Chef Miroslav Janjić primio je najprestižnije priznanje unutar mreže hotela koji su sinonim za luksuz na račun uvjerljive topline i izvrsnosti u Opatiji
CHEF MIROSLAV JANJIĆ PLUS+
'Bio sam sezonac, a sada sam najbolji chef u Hilton hotelima'
Čitanje članka: 5 min
Ako Hilton ima interni Oscar za gostoprimstvo i izvrsnost, Miroslav Janjić ga je upravo ponio kući. Executive Chef Keight Hotela Opatija (Curio Collection by Hilton) dobitnik je prestižne 2025 CEO Light & Warmth Award nagrade, priznanja koje se u Hiltonovoj globalnoj obitelji dodjeljuje onima koji svakodnevno žive svoj posao punog srca i bez kompromisa. Među više od 800 nominiranih, Janjić se istaknuo ne samo vrhunskim kulinarskim znanjem, već i načinom na koji vodi svoj tim: s povjerenjem, otvorenom komunikacijom i stalnim ulaganjem u ljude.
