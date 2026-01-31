Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
CHEF MIROSLAV JANJIĆ PLUS+

'Bio sam sezonac, a sada sam najbolji chef u Hilton hotelima'

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 5 min
'Bio sam sezonac, a sada sam najbolji chef u Hilton hotelima'
24SATA Opatija: Chef Miroslav Janjić | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Chef Miroslav Janjić primio je najprestižnije priznanje unutar mreže hotela koji su sinonim za luksuz na račun uvjerljive topline i izvrsnosti u Opatiji

Admiral

Ako Hilton ima interni Oscar za gostoprimstvo i izvrsnost, Miroslav Janjić ga je upravo ponio kući. Executive Chef Keight Hotela Opatija (Curio Collection by Hilton) dobitnik je prestižne 2025 CEO Light & Warmth Award nagrade, priznanja koje se u Hiltonovoj globalnoj obitelji dodjeljuje onima koji svakodnevno žive svoj posao punog srca i bez kompromisa. Među više od 800 nominiranih, Janjić se istaknuo ne samo vrhunskim kulinarskim znanjem, već i načinom na koji vodi svoj tim: s povjerenjem, otvorenom komunikacijom i stalnim ulaganjem u ljude.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ponašanja koja nikome nisu privlačna, ma koliko zgodni bili
NISU UGODNA

Ponašanja koja nikome nisu privlačna, ma koliko zgodni bili

Ako vas često ignoriraju ili odbijaju prije nego što veza uopće započne, možda ste krivi za jedno ili više ponašanja koja, prema psihologiji, nikoga ne privlače – bez obzira na to koliko ste atraktivni, dobro odjeveni ili fit
19 stilskih grešaka sa kosom zbog kojih ćete izgledati starije
SAVJETI ZA NJEGU I STIL

19 stilskih grešaka sa kosom zbog kojih ćete izgledati starije

Kako starimo, kosa prirodno postaje tanja, stoga treba razmisliti o promjeni načina ne samo šišanja, već i stiliziranja kose. Saznajte koje stilske greške mogu dodati godine vašem izgledu
FOTO Toliko sam lijepa da me ljudi ne žele na zabavama, čak su me otjerali s vjenčanja...
RAZOČARANA JE...

FOTO Toliko sam lijepa da me ljudi ne žele na zabavama, čak su me otjerali s vjenčanja...

Ona je lijepa, pametna i mnogima trn u oku! Alena Yildiz (26) je više puta doživjela da ju isključuju iz druženja i zabava jer je previše lijepa, ali jedna situacija s bliskom prijateljicom ju je posebno pogodila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026