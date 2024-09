Birajte proizvode za njegu kože koji vam neće zatvoriti pore

Skincare proizvodi ili oni za njegu kože posljednjih su se godina popeli na kozmetički tron, pa nije neobično ako ste jedni od onih koji imaju rutinu od nekoliko proizvoda. Njega kože obično se obavlja ujutro i uvečer, a podrazumijeva sve od uklanjanja šminke, do čišćenja lica i stavljanja raznih maski i seruma, pa do njegujućih krema.

Nakon skincarea na redu je SPF pa šminka. U moru svih tih proizvoda neki su označeni kao nekomedogeni - no što to zbilja znači? Komedogeni su oni proizvodi koji potencijalno uzrokuju komedone, vrstu akni koje nastaju tako što se u porama ili folikulima dlaka nakupljaju bakterije, mrtve stanice kože, masnoće i slično. Izgledaju kao sitne izbočine na koži koje se vide pod određenim kutem i određenom svjetlosti ili kao crne točkice, odnosno miteseri.

Foto: Vadym Drobot

Svi bismo takve točkice na licu voljeli smanjiti na minimum, a komedogeni proizvodi u tome nam svakako neće pomoći. Komedogeni sastojci, osim sitnih nepravilnosti, kod osjetljivih tipova kože mogu oštetiti kožnu barijeru, a to može izazvati upale te pogoršati i neka prijašnja stanja.

Proizvodi koji jesu nekomedogeni imaju to jasno naznačeno na pakiranju, pa prilikom kupnje provjerite i sitna slova gdje bi to moglo pisati. Ostali su vjerojatno komedogeni, no to ne mora nužno značiti da će smetati vašoj koži ili uzrokovati komedone.

Komedogeni skincare proizvodi u sebi najčešće imaju sastojke na bazi ulja. Najčešći komedogeni sastojci koji se nalaze u skincare proizvodima su pčelinji vosak, kokosovo ulje, kakaov maslac, palmino ulje, vazelin i dimetikon - polimer na bazi silikona koji se često koristi u proizvodima za zaštitu od sunca. Iako je svaki od ovih sastojaka označen kao komedogen i može uzrokovati začepljenje pora, neki od njih pore začepljuju više, a neki manje. To ovisi o tipu kože i njenom stanju prije nego što se počne koristiti određeni skincare proizvod. Ako imate suhu kožu koja nije pretjerano sklona pojavi prištića i začepljenju pora, poneki komedogeni sastojak u skincare proizvodu neće imati loš utjecaj na nju.

Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com

S dermatologom se savjetujte o proizvodima koji su dobri za vašu kožu i saznajte više o svom tipu kože kako biste mogli izabrati prave proizvode za sebe koji neće napraviti više štete nego koristi.